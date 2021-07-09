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Чемпионат Европы по футболу 2020

«Меня не увольняли»: Черчесов высказался о своей отставке

Алиса Селезнёва
23 минуты назад
Станислав Черчесов, комментируя свой уход с поста главного тренера сборной России по футболу, заявил, что никто его не увольнял. Об этом пишет РИА Новости.
«Меня не увольняли»: Черчесов высказался о своей отставке
Фото: ReutersReuters
«Меня не увольняли, это важный момент. Со стороны тренерского штаба были выполнены все задачи, которые прописаны в контракте. Все, о чем мы договаривались, было выполнено», - пояснил он.
Черчесов подчеркнул, что решение расстаться было принято после общения с главой РФС Александром Дюковым «по обоюдному согласию». А сам вопрос с его уходом с поста закрыт «на комфортных для РФС условиях».
Сборная России 21 июня со счетом 4:1 проиграла сборной Дании в третьем матче группового этапа чемпионата Европы и вылетела из турнира. После игры российские футболисты извинились перед болельщиками. Капитан сборной Артем Дзюба разрешил «материть и костерить» команду, так как спортсмены действительно виноваты.
8 июля стало известно, что Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной России по футболу. Президент РФС Александр Дюков отметил, что организация приступает к поиску кандидатов на должность наставника футбольной сборной России.
Футбол,Артем Дзюба,Александр Дюков,Станислав Черчесов,СБОРНАЯ РОССИИ,РФС,РИА Новости,
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