«Меня не увольняли»: Черчесов высказался о своей отставке

«Меня не увольняли, это важный момент. Со стороны тренерского штаба были выполнены все задачи, которые прописаны в контракте. Все, о чем мы договаривались, было выполнено», - пояснил он.
Черчесов подчеркнул, что решение расстаться было принято после общения с главой РФСАлександром Дюковым «по обоюдному согласию». А сам вопрос с его уходом с поста закрыт «на комфортных для РФС условиях».
Сборная России 21 июня со счетом 4:1 проиграла сборной Дании в третьем матче группового этапа чемпионата Европы и вылетела из турнира. После игры российские футболисты извинились перед болельщиками. Капитан сборной Артем Дзюба разрешил «материть и костерить» команду, так как спортсмены действительно виноваты.
8 июля стало известно, что Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной России по футболу. Президент РФС Александр Дюков отметил, что организация приступает к поиску кандидатов на должность наставника футбольной сборной России.