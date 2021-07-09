Сборная России поздравила Лунева с переходом в "Байер"

Контракт 29-летнего голкипера с немецким клубом рассчитан на два года.
"Лунев – в "Байере". Россиянин подписал контракт на 2 года. Ждём фантастических сейвов в бундеслиге от Андрея и поздравляем с переходом", - говорится в сообщении в Telegram-канале национальной команды.
Ранее о переходе Лунева в "Байер" РИА Новости сообщил представитель футболиста Антон Смирнов.
Лунев выступал за "Зенит" с 2017 года и стал в его составе трехкратным чемпионом России. За сборную России вратарь провел семь матчей и был в расширенном списке национальной команды для участия в ЕВРО-2020.