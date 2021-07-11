"Эмоции бьют через край": Англия на "Уэмбли" сразится в финале с Италией

Сборные Италии и Англии по футболу встретятся в финале чемпионата Европы в воскресенье.

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Финал ЕВРО-2020 состоится на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

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"Важнейший момент в истории Англии"

Итальянцы дошли до решающей встречи, победив во всех матчах. На групповом этапе они мячей не пропускали, но в плей-офф позволили каждому из трех соперников поразить свои ворота ровно по разу. В полуфинале их игра с испанцами завершилась вничью в основное и дополнительное время, но в серии пенальти команда Роберто Манчини оказалась сильнее.

Англичане чуть испортили себе статистику ничьей на групповом этапе с шотландцами, но в остальных играх они побеждали. Более того, впервые команда Гарета Саутгейта пропустила гол на турнире только в полуфинале от датского полузащитника Миккеля Дамсгора. Основное время встречи с датчанами завершилось со счетом 1:1, а в добавленное победу англичанам принес гол Харри Кейна

Кейн отправился бить пенальти на 104-й минуте после нарушения в штрафной датчан, которое многими экспертами было названо сомнительным. Удар форварда парировал вратарь сборной Дании Каспер Шмейхель , но на добивании Кейн оказался более удачлив. Во время исполнения удара Шмейхеля пытались ослепить лазерной указкой, за что УЕФА наказал Футбольную ассоциацию Англии (FA) штрафом в размере 30 тысяч евро.

Капитан сборной Англии Кейн назвал грядущий финал "важнейшим моментом в истории страны". "Эмоции будут бить через край - уверен, придется и понервничать. Просто нужно выйти на поле, напитаться энергией трибун и использовать это по максимуму", - приводит слова Кейна сайт УЕФА.

"У нас снова есть шанс войти в историю. Показать нашим родителям и членам семьи, что такое сборная Англии в финале, ведь живьем они этого никогда не видели. И, думаю, так во всей нашей стране. Конечно, это особенный момент. Если мы сможем закончить дело и выиграть, то останемся в истории до конца своей жизни. Серьезное испытание, но мы должны с ним справиться", - добавил он. Де-факто для англичан этот финал получится домашним и будет напоминать им о победе на чемпионате мира 1966 года.

Манчини напоминает, что в его команду мало кто верил до ЕВРО

"Мы стремились в финал, пусть даже мало кто в это верил до начала турнира, - сказал после победы над испанцами Манчини. - Этот состав – потрясающий".

Один из лидеров сборной Италии на этом ЕВРО защитник Леонардо Спинаццола досрочно завершил турнир из-за травмы ахиллова сухожилия. Он считает, что шансы его команды на золото составляют 50%.

"Надеюсь, что мы сможем победить. Думаю, шансы 50 на 50. В сборной Англии на скамейке запасных есть выдающиеся игроки, такие как (Маркус) Рэшфорд, (Джейдон) Санчо и (Фил) Фоден, они молоды, но показывают феноменальную игру. Это говорит о том, насколько сильна команда. Это будет сложная игра, но у нас отличная команда, и мы можем добиться успеха", - приводит слова Спинаццолы Football Italia. При этом упомянутый итальянцем Фоден за день до финала пропустил тренировку из-за ушиба и может не сыграть в воскресенье.

Защитник сборной Англии Кайл Уокер считает, что он с партнерами способен обыграть "любую команду". "Мы очень высоко подняли планку для будущего поколения, и надеюсь, что они смогут поддерживать эти стандарты вместе с теми опытными игроками, которые ведут нас за собой, толкают нас вперед, - приводит слова Уокера сайт УЕФА. - Я играл в разных матчах на протяжении многих лет, так что сейчас просто стараюсь, чтобы все играли в футбол, который нам нравится. С учетом качества наших игроков, когда у всех на лицах улыбка, мы можем обыграть любую команду".

Ученые опасаются появления на "Уэмбли" летающих муравьев

Финал обслужит нидерландская бригада арбитров во главе с Бьорном Кейперсом , помогать которому будут Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра . Резервным арбитром назначен испанец Карлос дель Серро. Отвечать за работу системы видеопомощи арбитрам (VAR) доверено немцу Бастиану Данкерту, ему будут ассистировать соотечественники Кристиан Гиттельман и Марко Фритц , а также голландец Пол ван Букел.

Неудобства командам во время финала на "Уэмбли" могут создать летающие муравьи, которые замечены в последнее время над юго-востоком Англии, их скопления зафиксированы над значительной частью территории Лондона, включая "Уэмбли". Адам Харт, член Королевского энтомологического общества, сообщил, что обнаруженные в пятницу рои - это только начало сезона для муравьев в текущем году.

Британцы просят парламент сделать понедельник, 12 июля, выходным днем в случае победы сборной Англии на чемпионате Европы, соответствующая петиция размещена на сайте парламента. Британский премьер-министр Борис Джонсон не исключил, что прошение найдет отклик у руководства страны. "Не будем искушать судьбу, посмотрим, что произойдет", - сказал премьер.