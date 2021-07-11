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Чемпионат Европы по футболу 2020

"Эмоции бьют через край": Англия на "Уэмбли" сразится в финале с Италией

РИА Новостииещё 7
1 час назад
Сборные Италии и Англии по футболу встретятся в финале чемпионата Европы в воскресенье.
Эмоции бьют через край: Англия на "Уэмбли" сразится в финале с Италией
Фото: © NIKLAS HALLE'N - Powered by Getty Images/UEFA© NIKLAS HALLE'N - Powered by Getty Images/UEFA
Финал ЕВРО-2020 состоится на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.
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"Важнейший момент в истории Англии"
Итальянцы дошли до решающей встречи, победив во всех матчах. На групповом этапе они мячей не пропускали, но в плей-офф позволили каждому из трех соперников поразить свои ворота ровно по разу. В полуфинале их игра с испанцами завершилась вничью в основное и дополнительное время, но в серии пенальти команда Роберто Манчини оказалась сильнее.
Англичане чуть испортили себе статистику ничьей на групповом этапе с шотландцами, но в остальных играх они побеждали. Более того, впервые команда Гарета Саутгейта пропустила гол на турнире только в полуфинале от датского полузащитника Миккеля Дамсгора. Основное время встречи с датчанами завершилось со счетом 1:1, а в добавленное победу англичанам принес гол Харри Кейна.
Кейн отправился бить пенальти на 104-й минуте после нарушения в штрафной датчан, которое многими экспертами было названо сомнительным. Удар форварда парировал вратарь сборной Дании Каспер Шмейхель, но на добивании Кейн оказался более удачлив. Во время исполнения удара Шмейхеля пытались ослепить лазерной указкой, за что УЕФА наказал Футбольную ассоциацию Англии (FA) штрафом в размере 30 тысяч евро.
Капитан сборной Англии Кейн назвал грядущий финал "важнейшим моментом в истории страны". "Эмоции будут бить через край - уверен, придется и понервничать. Просто нужно выйти на поле, напитаться энергией трибун и использовать это по максимуму", - приводит слова Кейна сайт УЕФА.
"У нас снова есть шанс войти в историю. Показать нашим родителям и членам семьи, что такое сборная Англии в финале, ведь живьем они этого никогда не видели. И, думаю, так во всей нашей стране. Конечно, это особенный момент. Если мы сможем закончить дело и выиграть, то останемся в истории до конца своей жизни. Серьезное испытание, но мы должны с ним справиться", - добавил он. Де-факто для англичан этот финал получится домашним и будет напоминать им о победе на чемпионате мира 1966 года.
Манчини напоминает, что в его команду мало кто верил до ЕВРО
"Мы стремились в финал, пусть даже мало кто в это верил до начала турнира, - сказал после победы над испанцами Манчини. - Этот состав – потрясающий".
Один из лидеров сборной Италии на этом ЕВРО защитник Леонардо Спинаццола досрочно завершил турнир из-за травмы ахиллова сухожилия. Он считает, что шансы его команды на золото составляют 50%.
"Надеюсь, что мы сможем победить. Думаю, шансы 50 на 50. В сборной Англии на скамейке запасных есть выдающиеся игроки, такие как (Маркус) Рэшфорд, (Джейдон) Санчо и (Фил) Фоден, они молоды, но показывают феноменальную игру. Это говорит о том, насколько сильна команда. Это будет сложная игра, но у нас отличная команда, и мы можем добиться успеха", - приводит слова Спинаццолы Football Italia. При этом упомянутый итальянцем Фоден за день до финала пропустил тренировку из-за ушиба и может не сыграть в воскресенье.
Защитник сборной Англии Кайл Уокер считает, что он с партнерами способен обыграть "любую команду". "Мы очень высоко подняли планку для будущего поколения, и надеюсь, что они смогут поддерживать эти стандарты вместе с теми опытными игроками, которые ведут нас за собой, толкают нас вперед, - приводит слова Уокера сайт УЕФА. - Я играл в разных матчах на протяжении многих лет, так что сейчас просто стараюсь, чтобы все играли в футбол, который нам нравится. С учетом качества наших игроков, когда у всех на лицах улыбка, мы можем обыграть любую команду".
Ученые опасаются появления на "Уэмбли" летающих муравьев
Финал обслужит нидерландская бригада арбитров во главе с Бьорном Кейперсом, помогать которому будут Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. Резервным арбитром назначен испанец Карлос дель Серро. Отвечать за работу системы видеопомощи арбитрам (VAR) доверено немцу Бастиану Данкерту, ему будут ассистировать соотечественники Кристиан Гиттельман и Марко Фритц, а также голландец Пол ван Букел.
Неудобства командам во время финала на "Уэмбли" могут создать летающие муравьи, которые замечены в последнее время над юго-востоком Англии, их скопления зафиксированы над значительной частью территории Лондона, включая "Уэмбли". Адам Харт, член Королевского энтомологического общества, сообщил, что обнаруженные в пятницу рои - это только начало сезона для муравьев в текущем году.
Британцы просят парламент сделать понедельник, 12 июля, выходным днем в случае победы сборной Англии на чемпионате Европы, соответствующая петиция размещена на сайте парламента. Британский премьер-министр Борис Джонсон не исключил, что прошение найдет отклик у руководства страны. "Не будем искушать судьбу, посмотрим, что произойдет", - сказал премьер.
Статистика личных встреч в пользу итальянцев, они побеждали 10 раз, англичане – 8, еще 9 матчей завершились вничью. Сборная Италии продолжает погоню за рекордной серией без поражений. Сейчас в их активе 33 подобные встречи, по 35 у сборной Испании, не проигрывавшей в 2007-2009 годах, и Бразилии (1993-1996).
Футбол,Евро-2020,Эрвин Зейнстра,Бьорн Кейперс,Марко Фритц,Кайл Уокер,Гарет Саутгейт,Харри Кейн,Каспер Шмейхель,Борис Джонсон,Роберто Манчини,
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