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Чемпионат Европы по футболу 2020

Определено будущее Месси

News.ru
1 час назад
Аргентинский футболист Лионель Месси выбрал клуб, за который будет играть: 34-летний нападающий продолжит выступать за каталонскую «Барселону». Об этом сообщил в своём Twitter журналист Фабрицио Романо.
Определено будущее Месси
Фото: Siu Wu/Siu Lau/Global Look PressSiu Wu/Siu Lau/Global Look Press
Спортсмен в ближайшее время подпишет новый контракт с «сине-гранатовыми». После Кубка Америки состоится встреча Месси с представителями клуба для оформления документов.
Сборная Аргентины, за которую выступает футболист, пробилась в финал первенства. Её ждёт встреча с командой Бразилии 11 июля. Игра пройдёт в 03:00 мск.
Ранее сообщалось, что «Барселона» не может удовлетворить финансовые запросы Месси. Ходили слухи, что клуб готов даже отказаться от двух других спортсменов, чтобы подписать новый контракт со спортсменом. Покинуть «сине-гранатовых» могут Самуэль Умтити и Миралем Пьянич.
Даже сайт и социальная сеть для взрослых Stripchat, в которых представлены бесплатные выступления с веб-камерой в прямом эфире, предложили финансовую помощь «Барселоне», чтобы она могла сохранить контракт с Лионелем Месси.
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