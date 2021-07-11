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Чемпионат Европы по футболу 2020

Англия превзошла свой национальный рекорд по голам на Евро

RT на русскомиещё 10
1 час назад
Сборная Англии превзошла национальный рекорд по количеству голов в одном розыгрыше чемпионата Европы по футболу.
Гол Люка Шоу на второй минуте матча финала Евро-2020 с Италией стал для английской команды 11-м на нынешнем континентальном первенстве, что является новым рекордом сборной.
Прежнее рекордное достижение было установлено на Евро-2004, когда англичане, вылетевшие на стадии 1/4 финала, забили соперникам десять мячей.
Ранее сообщалось, что гол Шоу в ворота Италии стал самым быстрым в истории финалов чемпионатов Европы.
RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию финала Евро-2020 Италия — Англия на «Уэмбли».
Футбол,Люк Шоу,
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