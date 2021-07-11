Англия превзошла свой национальный рекорд по голам на Евро

Сборная Англии превзошла национальный рекорд по количеству голов в одном розыгрыше чемпионата Европы по футболу.

Прежнее рекордное достижение было установлено на Евро-2004, когда англичане, вылетевшие на стадии 1/4 финала, забили соперникам десять мячей.