Англия превзошла свой национальный рекорд по голам на Евро

Сборная Англии превзошла национальный рекорд по количеству голов в одном розыгрыше чемпионата Европы по футболу. Гол Люка Шоу на второй минуте матча финала Евро-2020 с Италией стал для английской команды 11-м на нынешнем континентальном первенстве, что является новым рекордом сборной. Прежнее рекордное достижение было установлено на Евро-2004, когда англичане, вылетевшие на стадии 1/4 финала, забили соперникам десять мячей. Ранее сообщалось, что гол Шоу в ворота Италии стал самым быстрым в истории финалов чемпионатов Европы. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию финала Евро-2020 Италия — Англия на «Уэмбли».