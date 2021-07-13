В российском футболе проведут масштабные реформы

Российский футбольный союз направил в клубы документы, исходя из которых следует, что РПЛ будет проводиться в новом формате.

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Первый этап

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Согласно реформе, Российскую премьер-лигу (РПЛ) планируется проводить по системе «осень-весна». В лиге будут состоять 16 клубов, которые разобьют на четыре корзины. Каждая команда сыграет дважды с командами из общей корзины. Из других корзин пропускают по одному сопернику дома и на выезде, выбор осуществляется компьютером случайным образом. То есть условный «Спартак» из корзины «А» сыграет по два матча с соперниками из своей корзины (шесть матчей в сумме). А также сыграет по два матча с двумя соперниками из каждой из других групп и по одному матчу с двумя другими соперниками с каждой из других групп. Всего – 24 матча. После этого очки, набранные командами, будут поделены пополам.

Второй этап

Во второй этап, отдельной группой, проходят лучшие шесть клубов, которые сыграют еще десять туров (по две игры с каждым соперником). Остальные команды, занявшие места с 7-го по 16-е, сыграют девять туров (по разу между собой). По итогам сезона в Футбольную национальную лигу (ФНЛ) вылетают два клуба, занявшие последние места. Еще два клуба (13-е и 14-е места) проведут стыковые матчи за право остаться в РПЛ.

Команды, занявшие 7-е и 8-е места, сыграют стыковые матчи с командой, занявшей 4-е место, за право играть в Лиге конференций.

ФНЛ и итоги

Реформа затронет и систему проведения ФНЛ, которая представит из себя два связанных между собой чемпионата – весенний и осенний. 20 клубов поделят на две равночисленные группы, которые будут составлены на основе выступлений в предыдущем сезоне. Ключевые игры сезона будут проведены весной.

Также стало известно, что между ФНЛ и ПФЛ появятся новые лиги – А и Б. Турниры будут проводиться по системе «весна-осень», а команды в них будут поделены на две группы по 12-16 команд.