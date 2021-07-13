Бывший генсек РФС: Россия станет маргинальной футбольной страной

Фото: ТАСС ТАСС

Согласно проекту реформы, ФНЛ перейдет на гибридную систему «осень-весна» и «весна-осень». По итогам первого этапа худшие команды будут вылетать в ПФЛ, а по итогам второго, весеннего этапа лучшие будут подниматься в Премьер-лигу.

Между ФНЛ и ПФЛ появится новая лига, которая будет служить промежуточным этапом: там лучшие клубы ПФЛ смогут готовиться к лицензированию в лигу выше и проводить матчи с конкурентными соперниками.

ПФЛ станет четвертым по силе дивизионом страны — полупрофессиональной лигой, где будут участвовать от 48 до 64 команд, разделенных на четыре зоны по географическому признаку. В этой лиге клубы смогут долгое время развивать игроков и готовиться к повышению в классе.

Воробьев считает, что эти реформы благоприятно скажутся на развитии футбола в России.

«То, что в этом болоте ФНЛ и ПФЛ началось какое-то движение, надо только приветствовать. Любые реформы на нижних этажах нашей футбольной пирамиды станут возмутителем спокойствия.

Реформы должны коснуться, прежде всего, профессионального футбола, потому что последний чемпионат Европы показал, что Россия становится все более маргинальной в футбольном отношении — со своей слабой системой воспроизводства молодых игроков. А президент ПФЛ Андрей Соколов показывал, как нельзя управлять, и это уже стало притчей во языцех.

Основная задача второй и третьей лиги — готовить классных футболистов для ведущих клубов страны. И если реформа поможет решить эту задачу, то это будет очень значимый шаг для всего российского футбола», — отметил Воробьев.