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Чемпионат Европы по футболу 2020

Станислав Черчесов: «Понимаем, что наша игра на Евро-2020 не захватила болельщиков. Благодарю всех, кто пять лет был рядом и проявлял неравнодушие»

Sports.ruиещё 1
1 час назад
Бывший тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги своей работы с командой.
"Игра не захватила болельщиков": Новое заявление Черчесова
Фото: ТАССТАСС
«Завершился пятилетний этап работы нашего тренерского штаба в сборной России. Он включил в себя множество ярких интересных событий, главное из которых – чемпионат мира 2018 года в России.
Как сказал один знакомый журналист, мы тогда превратили «сборную в страну», а «страну в сборную».
Затем было еще немало интересных матчей, уверенная квалификация на Евро-2020. К сожалению, наша игра на этом турнире не захватила болельщиков, и мы это прекрасно понимаем.
Слова благодарности адресую всем, кто в течение пяти лет был рядом с нами и тем, кто проявлял неравнодушие к игре нашей команды, будь то поддержка или критика.
До встречи! Болейте и поддерживайте сборную России!», – говорится в заявлении в инстаграме тренера.
Футбол,Евро-2020,Станислав Черчесов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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