РФС опубликовал заявление о реформах лиг

Также в союзе отметили, что падение в таблице коэффициентов УЕФА - не столько проблема ряда крупнейших клубов, сколько сигнал о системных недочетах всей структуры (чем меньше мест отечественные клубы занимают в еврокубках, тем меньше денег циркулирует в индустрии, что означает, что во всей системе отсутствует развитие). Кроме этого, в организации заявили, что им известно о недостатках детско-юношеского футбола России и они проводят широкую работу по развитию этого футбольного направления в последние годы.