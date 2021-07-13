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Чемпионат Европы по футболу 2020

В РФС объяснили необходимость реформирования российского футбола

Анна Безрукова
1 час назад
Представители Российского футбольного союза (РФС) объяснили, требуются ли реформы отечественному футболу в заявлении на своем официальном портале.
РФС опубликовал заявление о реформах лиг
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«В экономическом плане российский футбол стагнирует: суммарные бюджеты клубов РПЛ, ФНЛ и ПФЛ уже в течение многих лет подряд находятся на одном и том же уровне. При актуальной тенденции выступлений клубов Россия к 2023 году выпадет из топ-10 рейтинга коэффициентов УЕФА, а к 2024-му окажется на 21-й позиции», —отмечается в заявлении РФС.
Также в союзе отметили, что падение в таблице коэффициентов УЕФА - не столько проблема ряда крупнейших клубов, сколько сигнал о системных недочетах всей структуры (чем меньше мест отечественные клубы занимают в еврокубках, тем меньше денег циркулирует в индустрии, что означает, что во всей системе отсутствует развитие). Кроме этого, в организации заявили, что им известно о недостатках детско-юношеского футбола России и они проводят широкую работу по развитию этого футбольного направления в последние годы.
РФС также описал условный «круг развития» отечественного футбола в соответствии с которым и будут приняты изменения.
«Что нам нужно от новой пирамиды? Больше игр между прямыми конкурентами в таблице, практически полное избавление от пустых игр, в которых не решается ничего – у каждой сборной на любом отрезке сезона должен быть высокий уровень мотивации. Эта реформа увеличивает интерес к матчам – в особенности на второй части сезона», — объяснили в РФС.
Футбол,РФС,УЕФА,
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