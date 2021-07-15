Детей рожают, а играть некому, или Что делать с лимитом на легионеров

Сегодня исполком РФС оценит исследование голландской компании Hypercube по реформированию нашего футбола, в котором, среди прочего, сказано: российские клубы переплачивают как иностранцам, так и российским футболистам, и рекомендовано убрать количественные ограничения, добавив при этом материальный стимул для развития молодых игроков.

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын © РИА Новости / Павел Лисицын

В футболе разбираются все

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Опять все взъелись на этих футболистов, как будто в стране много молодых известных художников, композиторов и писателей. Понятно, что проблем хватает везде, вот только, в отличие от живописи, музыки и литературы, в футболе у нас разбираются все. С другой стороны – а чего там в нем разбираться? Бегают по полю мужики, пинают мячик, который, в итоге, должен оказаться в противоположных воротах. На первый взгляд – ничего сложного, в отличие от того же умения владеть кистью или музыкальным инструментом. Но все это – не более чем мысли обывателей, которые, в итоге, к большому сожалению и определяют мнение большинства.

Николич говорит

А крепнуть этому мнению помогают профессионалы. Так, недавно главный тренер "Локомотива" Марко Николич заявил, что выступает за полную отмену лимита на легионеров. Понятно, что сербскому специалисту, по большому счету, наплевать, футболисты какой национальности будут играть под его началом. Ему необходимо не игроков готовить, а результат давать. Причем здесь и сейчас. А для того, чтобы этот самый результат дать, Николичу нужны сильные игроки. "Локомотив" может себе позволить дорогие покупки. Так что с одной стороны – к высказыванию тренера "железнодорожников" не придерешься. А с другой – мне сложно представить, что бы общественность сделала с Леонидом Слуцким , если бы он, работая в Англии, позволил бы себе озвучить собственные мысли, противоречащие интересам развития британского футбола.

У них и у нас

Возможно, Николич не совсем разбирается в особенностях нашей системы функционирования большинства футбольных клубов, которая очень сильно отличается от общепринятых мировых стандартов. Во всех ведущих футбольных державах клубы частные. Хозяин такого клуба кого хочет из футболистов, того и покупает, так как дает деньги на его развитие из собственного кармана. А там, где денег не очень много, люди живут по средствам и довольствуются теми игроками, которые способны умерить свой аппетит, и которых со временем можно выгодно продать. То есть политику существования отдельного футбольного клуба определяют возможности хозяина. В такой ситуации лимит – адекватное зло. У нас же, за исключением "Спартака" и "Краснодара", все так или иначе существуют за счет государственных денег.

Что будет через год?

И именно государство должно в такой ситуации регулировать футбольные процессы и подчинять их собственным интересам. Как говорится, кто платит, тот и заказывает музыку. Но в реальности все получается не так. Добрый дядя дал много денег, которые необходимо потратить за сезон, потому что если эти самые деньги не запустишь в оборот, то через год, при очередном возможном финансовом поступлении, некоторой суммы можно и недосчитаться. Правда, при этом никто из участников футбольной истории знать не знает, что будет через год. И вот тут-то и начинается самое интересное. Деньги получены, но и задачи поставлены. И их надо решать. При чем здесь лимит на легионеров? Да все просто – в нынешней ситуации, в отдельно взятом клубе необходимо присутствие в составе группы игроков с российским паспортом, либо граждан государств, не попадающих под лимит. Готовить своих – долго и не выгодно, потому что, опять же, никто не знает, что с клубом будет через условный год. Покупать лимитчиков – дорого, да и нет особого смысла, так как всех лучших уже давно расхватали богатые. Вот тут-то на выручку и должен прийти лимит на легионеров, точнее полное его отсутствие. Набрал на условный год варягов по дешевке, и ни забот тебе, ни хлопот. Деньги получены. Затем потрачены. Школы, де-юре, работают. Лепота!

Далеко от реальности

А на деле выходит, что люди, связывающие нынешние беды российского футбола с существующим лимитом на легионеров, очень далеки от реальности. Понятно, что заинтересованные урвать сладкий кусок ведут большую игру. А то, что за сборную в скором времени играть будет некому, так об этом пускай РФС думает. Мы на местах денежки освоили, а вы там в Москве уже решайте, что да как. Воспитание и развитие игроков во всем мире диктуют законы рынка. Готовят и продают футболистов, чтобы заработать. А когда зарабатывать не надо, возникает вполне резонный вопрос: зачем тогда этих самых футболистов готовить?

Истинный смысл

Именно поэтому, если серьезно рассуждать о развитии нашего футбола, необходимо говорить не об отмене лимита, а о его ужесточении. Наших клубных управленцев, наделенных властью и деньгами, к заработку которых они не имеют никакого отношения, надо тупо заставлять готовить российских футболистов и ставить их в составы команд. Создать для них определенные условия, чтобы они зачесались и задумались, как правильно распоряжаться государственными средствами, и тратить их именно на футбол, которого, как утверждают многие, вовсе и нет в нашей стране.

Путаница

Порой складывается впечатление, что единственным думающим человеком в отечественном футболе является Леонид Федун . Можно долго смеяться над его мыслями по поводу реформ, но босс "Спартака", в отличие от остальных, хотя бы что-то предлагает. А эти остальные, видимо, ждут команды сверху. Парадокс в том, что у Федуна , как и у владельца "Краснодара" Сергея Галицкого , нет никакого резона противиться отмене лимита. Они-то как раз тратят деньги на свои клубы, доставая их из собственных карманов. Однако, несмотря на это, они продолжают вкладывают большие средства в воспитание резерва. Делать это их, отчасти, заставляет действующий лимит на легионеров. И на выходе в нашем футболе складывается ненормальная ситуация, при которой клубы, живущие за государственный счет, по сути, не учитывают интересы этого самого государства, желающего от них отдачи в виде российских футболистов. И в то же самое время частные организации, даже где-то вопреки собственной выгоде, стараются растить и готовить наших новых игроков. Ну не бред?!

Правильный диагноз

Но если копнуть еще глубже, то нетрудно заметить, что основная проблема российского футбола связана не с отсутствием игроков. Девушки и женщины в нашей стране как рожали, так и будут рожать. Именно поэтому потенциальные футболисты у нас есть и будут. А определяющей становится проблема отсутствия необходимого количества качественных полей и грамотных тренеров, причем на всех уровнях подготовки начиная от детей и заканчивая профессионалами. Чиновники Минспорта и РФС могут годами сидеть в больших кабинетах за удобным столом и вертеть лимит направо и налево, придумывать его новое соотношение или же вовсе отменять. Вот только классных игроков от этого больше не станет. Просто потому что их некому воспитывать и готовить.

Юрий Андреевич и другие

Роберто Манчини, Футболисты, начинавшие свои карьеры на рубеже веков, любят утверждать, что они пробивались в основной состав, когда никакого лимита на легионеров не было и в помине. Правда, для полноты картины многие забывают отмечать два момента. Во-первых, легионеры тогда только начали прокладывать себе дорожку в Россию, а во-вторых, в отечественном футболе тогда работали тренеры-новаторы, которые не за красивые глаза считались специалистами и педагогами высшего уровня. Поэтому неизвестно, где бы в итоге оказались Аршавин с Кержаковым, если бы в "Зените" с ними не возился Юрий Морозов , который, несмотря на имеющиеся проблемы, все же вывел на футбольную орбиту целую группу воспитанников клуба. Зато сейчас в нашем футболе есть тенденция, при которой не тренеры обсуждают игроков, а наоборот – игроки говорят про тренеров. Мы уже столько всего наслушались про Унаи Эмери Мирчи Луческу а меж тем, эти специалисты после отъезда из России со своими новыми командами добивались очень хороших результатов.

P.S.

Для того, чтобы начать решать проблемы подготовки и воспитания российских футболистов, возможно не лишним будет вспомнить, как в бессмертной комедии Эльдра Рязанова "Гараж" в ситуации, требующей принятия радикальных мер, предлагал действовать герой Андрея Мягкова . "Переизбрать правление. Выкинуть к черту блатных". Там было еще что-то про жребий, но нам в нашей ситуации нельзя, да и не нужно полагаться на случай.

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