Суд лишил Черчесова права на льготную собственность

Ранее Черчесов арендовал эту землю, построив на ней бассейны для форели.

Черчесов тренировал сборную России. с 2016 года. Под его руководством команда играла в 1/4 финала чемпионата мира 2018 года. На Евро-2020 российская сборная не сумела выйти плей-офф.