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Чемпионат Европы по футболу 2020

Суд отказал Черчесову в покупке земли по льготной цене в Северной Осетии

Просто Про Спорт
20 минут назад
Суд Северной Осетии отказал бывшему главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову в приобретении земли для разведения рыбы по льготной цене, сообщает Telegram-канал Mash.
Суд лишил Черчесова права на льготную собственность
Фото: ТАССТАСС
Компания «Арлан Фиш» пыталась добиться льготной продажи участка у реки Курентидон.
Ранее Черчесов арендовал эту землю, построив на ней бассейны для форели.
Черчесов тренировал сборную России. с 2016 года. Под его руководством команда играла в 1/4 финала чемпионата мира 2018 года. На Евро-2020 российская сборная не сумела выйти плей-офф.
Футбол,Станислав Черчесов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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