Суд лишил Черчесова права на льготную собственность

Суд Северной Осетии отказал бывшему главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову в приобретении земли для разведения рыбы по льготной цене, сообщает Telegram-канал Mash.Компания «Арлан Фиш» пыталась добиться льготной продажи участка у реки Курентидон.Ранее Черчесов арендовал эту землю, построив на ней бассейны для форели.Черчесов тренировал сборную России. с 2016 года. Под его руководством команда играла в 1/4 финала чемпионата мира 2018 года. На Евро-2020 российская сборная не сумела выйти плей-офф.Черчесов отказался от неустойки в размере 300 млн рублей