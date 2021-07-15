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Чемпионат Европы по футболу 2020

Колосков: «У нас нет тренера сильнее Черчесова»

Евро-футбол.Руиещё 3
1 час назад
Вячеслав Колосков, являющийся президентом Российского футбольного союза, в интервью «Спорт-Экспрессу» поделился мнением о возможном приходе Курбана Бердыева на пост главного сборной России.
Колосков: «У нас нет тренера сильнее Черчесова»
Фото: ТАССТАСС
По словам Колоскова, в России нет тренера, способного заменить Черчесова. Колосков отметил, что если назначать тренера сборной, то только иностранца, так как команде нужны свежие идеи.
Как известно, 8 июля РФС расторг контракт со Станиславом Черчесовым, который пребывал на посту рулевого сборной России с 2016 года, и под его руководством сборная добиралась до четвертьфинала чемпионата мира 2018 года, «хозяйкой» которого была как раз Россия. На Евро-2020 команда провалилась, не преодолев групповую стадию турнира.
Футбол,Курбан Бердыев,Вячеслав Колосков,СБОРНАЯ РОССИИ,РФС,
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