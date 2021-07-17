В УЕФА прокомментировали лозунги на форме УПЛ

Ранее сообщалось, что на игровой форме команд УПЛ появится логотип УАФ согласно регламенту на сезон 2021/22. Напомним, перед стартом чемпионата Европы — 2020 вокруг экипировки украинской сборной разразился скандал. Главной особенностью формы стало обозначение границ Украины, в которые также входит Крым.