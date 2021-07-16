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Чемпионат Европы по футболу 2020

Стамбул примет финал Лиги чемпионов по футболу 2023 года вместо Мюнхена

ТАССиещё 2
1 час назад
Финал футбольной Лиги чемпионов сезона-2022/23 пройдет на Олимпийском стадионе в Стамбуле вместо мюнхенской "Альянц-Арены". Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Изменилось место проведения финала Лиги чемпионов по футболу-2023
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Места проведения финальных матчей Лиги чемпионов в 2022 и 2024 годах не изменились, ими остались "Газпром-Арена" в Санкт-Петербурге и стадион "Уэмбли" в Лондоне соответственно. Мюнхен примет финал турнира в 2025 году.
Финал Лиги чемпионов сезона-2020/21 должен был пройти на Олимпийском стадионе в Стамбуле, однако из-за роста числа заболевших коронавирусом был перенесен в Порту. В матче между "Челси" и "Манчестер Сити" победу со счетом 1:0 одержал лондонский клуб.
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