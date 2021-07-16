Изменилось место проведения финала Лиги чемпионов по футболу-2023

Финал футбольной Лиги чемпионов сезона-2022/23 пройдет на Олимпийском стадионе в Стамбуле вместо мюнхенской "Альянц-Арены". Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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Места проведения финальных матчей Лиги чемпионов в 2022 и 2024 годах не изменились, ими остались "Газпром-Арена" в Санкт-Петербурге и стадион "Уэмбли" в Лондоне соответственно. Мюнхен примет финал турнира в 2025 году.