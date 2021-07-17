Мать Аршавина рассказала, кто «сломал» футбольную карьеру сына

Мать Аршавина рассказала, что ему сломали карьеру те, кто выпустил в эфир видео с фразой «Ваши ожидания – ваши проблемы». Об этом Татьяна Аршавина поведала в эфире «Авторадио» (станция ведет совместное с РФС шоу о мамах футболистов).

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Родительница футболиста заявила, что игра Андрея за «Арсенал» стала пиком его карьеры. Затем произошел знаменитый случай с видео, попавшим в СМИ и вызвавшим массу негатива у россиян.

«У меня абсолютно глубокое убеждение, что ему просто сломали карьеру. Это люди сломали — те, которые тогда выпустили в эфир вот это: "ваши ожидания — это ваши проблемы". Я думаю, это они приложили руку», - сказала Аршавина.

Она отметила, что не знает, каким образом недоброжелатели повлияли на карьеру сына. Но в итоге ему «просто не дали играть».

Татьяна Аршавина также сказала, что никогда не предлагала ему бросить большой спорт – какие бы события не происходили.

В 2012 году сборная России по футболу провалила выступление на чемпионате Европы. После этого с Аршавиным решили поговорить российские болельщики. Они попросили объяснить плохую игру.

«То, что мы не оправдали ваши ожидания, – ваши проблемы», - сказал Аршавин.