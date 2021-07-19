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Чемпионат Европы по футболу 2020

ФИФА объявила о дисквалификации трёх российских футболистов за допинг

Чемпионат.comиещё 6
32 минуты назад
Дисциплинарный комитет ФИФА ввёл санкции в отношении трёх российских футболистов за нарушения антидопингового законодательства, сообщает пресс-служба организации.
Троих российских футболистов дисквалифицировали за допинг
Фото: АЛЕКСАНДР МЫСЯКИН, «ЧЕМПИОНАТ»АЛЕКСАНДР МЫСЯКИН, «ЧЕМПИОНАТ»
ФИФА дисквалифицировала Ивана Князева, Дарью Мещерякову и Владимира Обухова за нарушение антидопингового регламента и дисциплинарного кодекса ФИФА. Допинг-тесты игроков, сделанные в 2013 году, были изучены в московской лаборатории и первоначально зарегистрированы как «отрицательные» в системе антидопингового администрирования и управления ВАДА. Последующее расследование, проведённое ФИФА в сотрудничестве с ВАДА, привело к неопровержимым доказательствам использования запрещённых веществ: метандиенон (Князев и Обухов) и фуросемид (Мещерякова).
Князев и Мещерякова были приговорены к двухлетнему сроку дисквалификации. Обухов признал нарушение, сотрудничал со следствием, оказывая существенную помощь, и в свете этих обстоятельств дисциплинарный комитет решил сократить ему срок дисквалификации до шести месяцев. Обухов будет временно отстранён до 2 декабря 2021 года.
Футбол,Дарья Мещерякова,Иван Князев,Владимир Обухов,Всемирное антидопинговое агентство,
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