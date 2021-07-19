Троих российских футболистов дисквалифицировали за допинг

Князев и Мещерякова были приговорены к двухлетнему сроку дисквалификации. Обухов признал нарушение, сотрудничал со следствием, оказывая существенную помощь, и в свете этих обстоятельств дисциплинарный комитет решил сократить ему срок дисквалификации до шести месяцев. Обухов будет временно отстранён до 2 декабря 2021 года.