Троих российских футболистов дисквалифицировали за допинг

ФИФА дисквалифицировала Ивана Князева
, Дарью Мещерякову
и Владимира Обухова
за нарушение антидопингового регламента и дисциплинарного кодекса ФИФА. Допинг-тесты игроков, сделанные в 2013 году, были изучены в московской лаборатории и первоначально зарегистрированы как «отрицательные» в системе антидопингового администрирования и управления ВАДА
. Последующее расследование, проведённое ФИФА в сотрудничестве с ВАДА, привело к неопровержимым доказательствам использования запрещённых веществ: метандиенон (Князев и Обухов) и фуросемид (Мещерякова).