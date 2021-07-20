Игрок АПЛ арестован по подозрению в педофилии

Футболист Английской премьер-лиги (АПЛ) задержан полицией за подозрения в совершении преступлений сексуального характера в отношении детей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на Daily Mail.

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По информации источника, преступнику 31 год и он женат. Делом занимается полиция графства Большой Манчестер. Пока что футболист отпущен под залог.

В соцсетях предполагают, что преступником может оказаться исландский полузащитник английского "Эвертона" Гильфи Сигурдссон . Он подходит по указанным характеристикам: у него есть жена и недавно появились слухи об аресте исландского футболиста.

Супруга полузащитника опровергла догадки о его аресте за преступление сексуального характера, но позже удалила свой инстаграм.