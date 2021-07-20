Обухов: врач колол игрокам неизвестное вещество

По данным Eurostavka, Обухов объяснил, что когда он поинтересовался у доктора о содержимом укола, тот сказал, что это не его дело. Кроме того, врач заявил, что если Обухов откажется от процедур, то "мигом вылетит из команды".
В результате ФИФА из-за сотрудничества Обухова с расследованием сократила срок дисквалификации с двух лет до шести месяцев. При этом врача Аловского привлечь к ответственности теперь уже нельзя, так как истек срок давности нарушений. Союз европейский футбольных ассоциаций (ФИФА) дисквалифицировал россиян Ивана Князева
(пермская "Звезда"), Дарью Мещерякова (выступала за женскую сборную U17) и Владимира Обухова ("Ростов") за нарушение антидопингового регламента и дисциплинарного кодекса организации.
ФИФА провел расследование, которое привело к неопровержимым доказательства того, что игроки принимали допинг. Также в расследовании принимало участие WADA. Ранее юрист заявил, что хоккеист Марков был обязан уведомить РУСАДА о завершении карьеры.