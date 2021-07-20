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Чемпионат Европы по футболу 2020

Дисквалифицированный за допинг футболист заявил, что врач колол игрокам неизвестное вещество

Газета.Ru
1 час назад
Стало известно, что ФИФА сократила срок дисквалификации обвиняемого футболиста Владимира Обухова из-за его признания в том, что бывший врач "Торпедо" вкалывал игрокам неизвестное вещество (позднее в крови футболистов был обнаружен метандиенон).
Обухов: врач колол игрокам неизвестное вещество
Фото: Сайт ФК «Ростов»Сайт ФК «Ростов»
По данным Eurostavka, Обухов объяснил, что когда он поинтересовался у доктора о содержимом укола, тот сказал, что это не его дело. Кроме того, врач заявил, что если Обухов откажется от процедур, то "мигом вылетит из команды".
В результате ФИФА из-за сотрудничества Обухова с расследованием сократила срок дисквалификации с двух лет до шести месяцев. При этом врача Аловского привлечь к ответственности теперь уже нельзя, так как истек срок давности нарушений. Союз европейский футбольных ассоциаций (ФИФА) дисквалифицировал россиян Ивана Князева (пермская "Звезда"), Дарью Мещерякова (выступала за женскую сборную U17) и Владимира Обухова ("Ростов") за нарушение антидопингового регламента и дисциплинарного кодекса организации.
Отмечается, что в 2013 году допинг-тесты футболистов были изучены Московской антидопинговой лабораторией. Они были первоначально зарегистрированы как "отрицательные" в системе антидопингового администрирования и управления Всемирного антидопингового агентства (WADA).
ФИФА провел расследование, которое привело к неопровержимым доказательства того, что игроки принимали допинг. Также в расследовании принимало участие WADA. Ранее юрист заявил, что хоккеист Марков был обязан уведомить РУСАДА о завершении карьеры.
Футбол,Иван Князев,Владимир Обухов,Торпедо,Всемирное антидопинговое агентство,
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