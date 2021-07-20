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Чемпионат Европы по футболу 2020

РФС выбирает наставника сборной России из трех кандидатов

Газета.Ruиещё 5
58 минут назад
Российский футбольный союз (РФС) выбирает тренера национальной команды из трех кандидатов: Штефана Кунца, Валерия Карпина и Курбана Бердыева, информирует «Чемпионат.com».
У РФС осталось три кандидата на пост наставника сборной
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Кунц является фаворитом. С ним уже были проведены предметные переговоры», — сказал один из источников портала.
Второй источник подтвердил эту информацию и добавил, что Бердыев является резервным вариантом.
Кунц с 2016 года тренирует молодежную сборную Германии. С этим специалистом немецкая молодежка дважды стала чемпионом Европы.
Карпин с 2017 года возглавляет «Ростов».
Последним местом работы Бердыева в качестве тренера был казанский «Рубин», откуда он ушел в 2019 году. В данный момент он — советник председателя наблюдательного совета казахстанского «Кайрата».
8 июля в отставку был отправлен Станислав Черчесов, который возглавил национальную команду в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, а также заняла четвертое место в группе на Евро-2020.
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