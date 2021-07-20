У РФС осталось три кандидата на пост наставника сборной

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«Кунц является фаворитом. С ним уже были проведены предметные переговоры», — сказал один из источников портала.

Второй источник подтвердил эту информацию и добавил, что Бердыев является резервным вариантом.

Кунц с 2016 года тренирует молодежную сборную Германии. С этим специалистом немецкая молодежка дважды стала чемпионом Европы.

Карпин с 2017 года возглавляет «Ростов».

Последним местом работы Бердыева в качестве тренера был казанский «Рубин», откуда он ушел в 2019 году. В данный момент он — советник председателя наблюдательного совета казахстанского «Кайрата».