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Российский футболист завершит карьеру в 23 года

Lenta.ruиещё 4
42 минуты назад
Чемпион России в составе московского «Локомотива» Михаил Лысов завершит карьеру. Об этом сообщает Sport24.
Российский футболист завершит карьеру в 23 года
Фото: РИА НовостиРИА Новости
23-летний футболист не стал подписывать контракт с новичком Российской премьер-лиги (РПЛ) «Нижним Новгородом». Одна из причин — проблемы с сосудами. Лысов принял решение уйти из профессионального футбола.
На фоне проблем со здоровьем Лысов практически не играл. В сезоне-2019/2020 он вышел на поле в составе «Локомотива» лишь однажды.
Лысов — воспитанник «железнодорожников». Он дебютировал в составе первой команды в 2017 году. Вместе с клубом завоевал золотые медали чемпионата России. В 2019 году стал обладателем Кубка России.
Всего на счету Лысова 23 матча в составе московского клуба. С 2017 по 2019 год привлекался к играм за молодежную сборную России.
Футбол,Михаил Лысов,СБОРНАЯ РОССИИ,Локомотив,
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