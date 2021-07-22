«Боязно за его будущее»: почему Лысов завершил карьеру в 23 года

Экс-игрок «Локомотива» Михаил Лысов оставил профессиональный спорт из-за проблем со здоровьем.

Фото: ДМИТРИЙ ГОЛУБОВИЧ, «ЧЕМПИОНАТ» ДМИТРИЙ ГОЛУБОВИЧ, «ЧЕМПИОНАТ»

Бывший игрок «Локомотива» и молодёжной сборной России Михаил Лысов сообщил о завершении карьеры. В 23 года! Причина этого решения молодого футболиста – проблемы с сосудами.

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«Я завершаю карьеру, – сказал Лысов в беседе с корреспондентом «Чемпионата». – Не играл восемь месяцев, были серьёзные проблемы со здоровьем. Я пытался вернуться. Последнее время был с «Нижним Новгородом», они уже должны были меня подписывать. Но организм снова дал знак, что рисковать нельзя. Есть семья, и нет ничего важнее. Когда организм второй раз тебе говорит, что нельзя заниматься футболом, то выбора особо не остаётся. Да, решение тяжёлое, но жизнь на этом не з

Благодарен «Локо» за то, что они меня воспитывали с ранних лет. Клуб подарил мне пусть не большую, но хорошую карьеру. Удалось выиграть чемпионат России, Кубок, принимать в этом участие. Благодарен клубу, всем тренерам, игрокам, персоналу. Совместными усилиями они подарили мне такую карьеру.

Планирую остаться в футболе. Хочу заниматься тренерской деятельностью. Думаю, начну с детей. Надо получить лицензии и работать. Сейчас у меня такие планы. Посмотрим, моё это или нет. Но желание такое есть. Всегда старался на тренировках всё делать на максимуме. Может, где-то мне это и помешало. Значит, так было суждено».

Михаил – уроженец Владимира, начинал в местном «Торпедо», а потом попал в «Локомотив». В июле 2017-го воспитанник клуба дебютировал в первой команде железнодорожников. Тот сезон был счастливым, как для Лысова, так и для «Локомотива». Защитник принял участие в 13 матчах РПЛ, а команда под руководством Юрия Сёмина выиграла золотые медали.

Вообще по юношам Михаил был крайним нападающим, но в чемпионском сезоне его из-за кадровых проблем стали использовать на фланге обороны. Лысов показывал отличное движение, поддерживал атаки, у него были достойные подачи с левой ноги – запомнилась, например, голевая передача на Джефферсона Фарфана в матче с «Рубином». Игра шла к нулевой ничьей, но на последних минутах железнодорожники всё-таки забили. Где-то Михаилу недоставало навыков защитника, тем не менее потенциал для развития на этой позиции он, безусловно, имел.

Всего Лысов провёл за «Локомотив» 33 матча, в которых сделал две голевые передачи и заработал три жёлтые карточки. Поиграл даже в еврокубках – в пяти матчах Лиги Европы (в том числе в обеих встречах 1/8 финала с «Атлетико») и одном Лиги чемпионов (домашнем с «Порту»).

За молодёжную сборную России Михаил сыграл 12 раз. У него были перспективы заиграть и в первой сборной, ведь качественные левоногие фланговые защитники в нашем футболе на весь золота. Сёмин называл Лысова игроком основы, а президент «Локомотива» Илья Геркус при подписании нового контракта с игроком в декабре 2017-го говорил, что у Михаила впереди рост в клубе и сборной России. Защитник железнодорожников даже попал в расширенный список номинантов на приз Golden Boy – награду лучшему молодому футболисту Европы.

Но, к сожалению, это был пик карьеры Лысова, а не начало. В октябре прошлого года у него обнаружили проблемы с сосудами, и врачи запретили Михаилу занятия спортом на несколько месяцев. В последний раз он выходил на поле в августе 2020-го в матче РПЛ с «Ахматом».

Завершение Лысовым карьеры прокомментировал для «Чемпионата» бывший врач «Локомотива» Никита Карлицкий:

«Всё ожидаемо. К сожалению, у него были большие проблемы с сосудами. Мы рекомендовали ему не возвращаться в футбол. Это не связано с тем, что он сейчас не может играть, мы обсуждали отдалённые последствия. Называть их не хочу, но это было бы связано с недостаточным кровообращением на фоне интенсивных физических нагрузок. Но Миша настолько любит футбол, что решил, продолжить карьеру. К сожалению, у него не получилось. Временное разрешение ему давали не в «Локомотиве», клуб был против. Я нейрохирург, поэтому знаю, о чём говорю. Да и все понимали, что очень боязно за

У него проблемы с одним крупным сосудом. Сейчас это никак на его жизни не скажется, она будет позитивной, полноценной и активной, но только на любительском уровне. Данная проблема не вызвана занятиями спортом, это всё врожденное.

К возобновлению тренировок он вернулся после того, как ушёл из «Локомотива», поэтому имел право поступать, как считает нужным. Юридически и морально. Получилось так, что спустя время он принял абсолютно правильное решение. Искренне желаю ему здоровья и удачи в тренерской карьере»