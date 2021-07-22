Эриксен может уйти из "Интера" из-за проблем с сердцем

"Кристиан Эриксен не может быть допущен к играм в Италии.

Если футболисту удалят дефибриллятор, следовательно, это будет подтверждением того, что патология устранена, и тогда он может вернуться к матчам за «Интер", — приводит слова Браконаро Football Italia со ссылкой на Radio Kiss Kiss.