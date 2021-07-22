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Эриксен может уйти из "Интера" из-за проблем с сердцем

Soccer News
56 минут назад

Хавбек миланского "Интера" Кристиан Эриксен может покинуть Серию А из-за проблем с сердцем.

Эриксен может уйти из "Интера" из-за проблем с сердцем
Фото: ReutersReuters

По сообщению члена медицинского комитета Федерации футбола Италии Франческо Браконаро, игрок не будет допущен к матчам в Серии А с сердечной патологией.

"Кристиан Эриксен не может быть допущен к играм в Италии.
Если футболисту удалят дефибриллятор, следовательно, это будет подтверждением того, что патология устранена, и тогда он может вернуться к матчам за «Интер", — приводит слова Браконаро Football Italia со ссылкой на Radio Kiss Kiss.

С момента перехода в "Интер" в январе 2020 года Эриксен сыграл за итальянский клуб 60 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 4 голевые передачи.

Футбол,Кристиан Эриксен,
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