Месси согласился на урезание зарплаты вдвое

Аргентинский нападающий Лионель Месси останется в «Барселоне» и будет выступать за этот клуб еще, как минимум, пять лет. По данным СМИ, представители игрока и клуб заключили соглашение о новом контракте.

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Как сообщает ESPN, «Барселона» и легенда клуба Лионель Месси договорились о новом пятилетнем контракте, который позволит вернуть на «Камп Ноу» футболиста, ставшего свободным агентом 1 июля.

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Источники ESPN утверждают, что форвард согласился на «значительное снижение заработной платы». В свою очередь, журналист Адам Шергольд из Daily Mail сообщил, что Месси согласился на уменьшение его зарплаты вдвое, чтобы остаться в клубе.

Одновременно клуб пошел на снижение вдвое суммы выкупа трансфера игрока: теперь она составит только 320 миллионов фунтов стерлингов.

Предыдущий контракт Месси с «Барселоной» истекал в конце июня. За год до этого игрок вступил в затяжной конфликт с предыдущим президентом «Барселоны» Хосепом Марией Бартомеу: по словам футболиста, функционер обещал отпустить его летом 2020 года, однако когда подошел срок выполнения обещания, Бартомеу выставил ценник в 700 миллионов евро за Месси, что фактически заблокировало потенциальный переход.

«Я был уверен, что могу уйти, президент всегда говорил, что в конце сезона я сам смогу решить, оставаться я или нет, – жаловался Месси год назад. – Теперь они цепляются за пункт контракта, что я должен был оповестить клуб до 10 июня, хотя именно 10 июня мы играли в матче Ла Лиги посреди этого ужасного коронавируса».

Этот конфликт рассорил Месси с Бартомеу, и футболист заранее объявил, что не намерен подписывать новый контракт с «Барселоной». Однако для президента клуба победа над аргентинским футболистом оказалась недолгой: из-за конфликта с главной звездой команды против Бартомеу ополчились все, и зимой он разгромно проиграл выборы президента, уступив Жоану Лапорте, который возглавлял «Барселону» с 2003 по 2013 год и успешно заключал прошлые контракты с Месси. С новым-старым президентом клуба у Месси конфликта не было, и он согласился начать переговоры.

Дополнительным аргументом для Месси в пользу того, чтобы остаться в «Барселоне» стало приобретение клубом Серхио Агуэро и Мемфиса Депая – Месси часто критиковал предыдущую администрацию за то, что они делают недостаточно для создания конкурентоспособной команды. После сообщений о подписании контракта с Агуэро, который давно дружит с Месси, шестикратный обладатель «Золотого мяча» дал своим представителям согласие на подписание нового контракта с каталонским клубом.