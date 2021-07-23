Футболист запрыгнул в мусорку после победного гола

Полузащитник чилийского футбольного клуба "Магальянес" Мигель Орельяна необычно отпраздновал свой гол. В концовке матча с "Фернандес Виаль" футболист вырвал победу для своей команды, забив мяч на 87-й минуте (2:1), после чего побежал в сторону подтрибунного помещения, где запрыгнул в мусорный бак и просидел в нем около десяти секунд.

Фото: Twitter Twitter

Видео с интересным празднованием взятия ворот разлетелось по всему интернету.

𝗦𝗧𝗢𝗣 𝗪𝗛𝗔𝗧 𝗬𝗢𝗨'𝗥𝗘 𝗗𝗢𝗜𝗡𝗚



And watch the best goal celebration of 2021 pic.twitter.com/VYAZL5YWdb— Goal (@goal) July 22, 2021

"Магальянес" и "Фернандес Виаль" встречались в рамках второго по силе чемпионате Чили (Примера Б). "Магальянес" после 11 сыгранных матчей располагается на 11 месте в турнирной таблице, набрав 13 очков, забив 11 голов, пропустив при этом 16.

"Фернандес Виаль" сыграл всего лишь две игры, в которых набрал три очка, забил и пропустил по два мяча и пока находится на предпоследнем, 15 месте в таблице Примеры Б.