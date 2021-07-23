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Футболист запрыгнул в мусорку, празднуя победный гол

Газета.Ruиещё 1
1 час назад

Полузащитник чилийского футбольного клуба "Магальянес" Мигель Орельяна необычно отпраздновал свой гол. В концовке матча с "Фернандес Виаль" футболист вырвал победу для своей команды, забив мяч на 87-й минуте (2:1), после чего побежал в сторону подтрибунного помещения, где запрыгнул в мусорный бак и просидел в нем около десяти секунд.

Футболист запрыгнул в мусорку после победного гола
Фото: TwitterTwitter

Видео с интересным празднованием взятия ворот разлетелось по всему интернету.

"Магальянес" и "Фернандес Виаль" встречались в рамках второго по силе чемпионате Чили (Примера Б). "Магальянес" после 11 сыгранных матчей располагается на 11 месте в турнирной таблице, набрав 13 очков, забив 11 голов, пропустив при этом 16.

"Фернандес Виаль" сыграл всего лишь две игры, в которых набрал три очка, забил и пропустил по два мяча и пока находится на предпоследнем, 15 месте в таблице Примеры Б.

Всего во втором по силе чемпионате Чили команды сыграют 30 туров. Ранее "Сочи" в своей первой игре в еврокубках с разгромным счетом переиграл азербайджанскую команду "Кешля" (3:0).

Футбол,Мигель,
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