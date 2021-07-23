Ряд участников опроса SuperJob предложили поручить руководство сборной России по футболу президенту РФ Владимиру Путину или Кадырову, а другие выразили готовности самим ее возглавить. Но наиболее популярным ответом стало то, что назначение нового тренера ничего не изменит, и команду можно распустить. Об этом говорят итоги открытого опроса сервиса SuperJob (есть у РБК).

На вопрос, кого лучше назначить после увольнения Станислава Черчесова, 14% респондентов заявили, что назначение нового тренера никак не изменит ситуацию, поэтому нужно распустить сборную и больше не играть в футбол на международном уровне. Данный вариант оказался наиболее популярным. При этом 3% опрошенных предложили собственные услуги в качестве главного тренера.

По 2% участников опроса посчитали достойными кандидатами Валерия Карпина, Курбана Бердыева, экс-тренера немецкой сборной Йоахима Лёва. Кроме этого, по 2% жителей страны предложили вернуть Черчесова либо поручить руководство сборной главе государства Владимир Путину.