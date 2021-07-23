"Динамо" обыграло "Ростов" в первом матче нового сезона

Московский футбольный клуб "Динамо" победил "Ростов" со счетом 2:0 в гостевом матче первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Ростове-на-Дону без зрителей и стала первой в сезоне-2021/22.

Фото: ТАСС ТАСС

Голы забили Арсен Захарян (20-я минута) и Константин Тюкавин (33). Новички московского клуба - уругваец Диего Лаксальт и парагваец Фабиан Бальбуэна - вышли на поле с первых минут и провели весь матч.

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин наблюдал за встречей с трибун из-за полученной дисквалификации за брошенную в судью бутылку после матча 30-го тура РПЛ сезона-2020/21 с "Краснодаром". В пятницу Российский футбольный союз (РФС) объявил о назначении Карпина на пост главного тренера национальной команды. 52-летний специалист будет совмещать работу в сборной и клубе до конца года.