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"Динамо" обыграло "Ростов" в первом матче нового сезона чемпионата России

ТАССиещё 13
1 час назад

Московский футбольный клуб "Динамо" победил "Ростов" со счетом 2:0 в гостевом матче первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Ростове-на-Дону без зрителей и стала первой в сезоне-2021/22.

"Динамо" обыграло "Ростов" в первом матче нового сезона
Фото: ТАССТАСС

Голы забили Арсен Захарян (20-я минута) и Константин Тюкавин (33). Новички московского клуба - уругваец Диего Лаксальт и парагваец Фабиан Бальбуэна - вышли на поле с первых минут и провели весь матч.

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин наблюдал за встречей с трибун из-за полученной дисквалификации за брошенную в судью бутылку после матча 30-го тура РПЛ сезона-2020/21 с "Краснодаром". В пятницу Российский футбольный союз (РФС) объявил о назначении Карпина на пост главного тренера национальной команды. 52-летний специалист будет совмещать работу в сборной и клубе до конца года.

В следующем туре "Динамо" 31 июля сыграет на выезде с "Уфой". "Ростов" днем позднее встретится дома с действующим чемпионом страны петербургским "Зенитом".

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