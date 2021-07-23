Губерниев дал совет Карпину после назначения в сборную

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев дал совет Валерию Карпину после назначения главным тренером сборной России по футболу. Он написал об этом в своем Telegram-канале.

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Он призвал Карпина уйти из «Ростова».

«Карпин — тренер футбольной сборной!! Здорово!!! Но, совмещая с Ростовом, история странная!!! На короткой дистанции — может и сойдет, но после Нового Года Валерию Георгиевичу точно надо выбирать!!! Очевидно, РФС угодил в цейтнот!!! Карпину удачи и лучи поддержки, но из "Ростова" надо уходить!!!» — написал Губерниев.

Такого же мнения придерживается спортивный журналист Василий Уткин. Он назвал главную ошибку назначения Валерия Карпина, заявив, что совмещение работы в сборной и «Ростове» повредит ему.

Ранее «Ростов» проиграл первый матч в чемпионате России сразу после назначения Карпина в национальную команду. Команда уступила московскому «Динамо» со счетом 0:2.