Губерниев дал совет Карпину после назначения в сборную

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев дал совет Валерию Карпину после назначения главным тренером сборной России по футболу. Он написал об этом в своем Telegram-канале.
Он призвал Карпина уйти из «Ростова».
«Карпин — тренер футбольной сборной!! Здорово!!! Но, совмещая с Ростовом, история странная!!! На короткой дистанции — может и сойдет, но после Нового Года Валерию Георгиевичу точно надо выбирать!!! Очевидно, РФС угодил в цейтнот!!! Карпину удачи и лучи поддержки, но из "Ростова" надо уходить!!!» — написал Губерниев.
Такого же мнения придерживается спортивный журналист Василий Уткин. Он назвал главную ошибку назначения Валерия Карпина, заявив, что совмещение работы в сборной и «Ростове» повредит ему.
Ранее «Ростов» проиграл первый матч в чемпионате России сразу после назначения Карпина в национальную команду. Команда уступила московскому «Динамо» со счетом 0:2.
О назначении Карпина стало известно ранее 23 июля. Контракт со специалистом будет действовать до 31 декабря 2021 года — с возможностью дальнейшего продления соглашения. В течение ближайшего полугода тренер будет совмещать работу в сборной и в «Ростове».