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Олимпиада-2020

Назначение нового тренера по футболу: Россияне не поверили в Карпина

Вероника Полынина
1 час назад

Пользователи Сети не верят в нового тренера сборной России Валерия Карпина. В комментариях к новости о назначении Карпина пользователи «Рамблера» выразили уверенность, что российская сборная нуждается не только в новом тренере, но и новых игроках.

Назначение нового тренера по футболу: Россияне не поверили в Карпина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Осталось самое малое – набрать игроков. А игроков-то и нет!», «Клоунада! Пока всю команду не поменяют на молодых и талантливых игроков, никакой тренер не поможет!», «Без обид, но будет то же самое, как и с предыдущими «тренерами». У нас нет лидеров и безоговорочных авторитетов в футбольной науке. А без них мы так и будем на задворках», - написали комментаторы.

Пользователи усомнились, что кандидатура тренера «Ростова», который будет совмещать руководство клубом и сборной, является верным решением.

«Карпин - это потеря денег и времени», «Я более чем уверен, что Украина снова выступит лучше России на следующем чемпионате мира», «Не, не потянет, будет Черчесов 2.0, в лучшем случае», «Зря он в это дело вляпался», - заявили болельщики.

При этом часть комментаторов сошлись во мнении, что за российской командой при Карпине будет интересно наблюдать.

«С Карпиным хоть прикольно чем-то)», «Очень интересно будет понаблюдать за нашей командой при Карпине)», - написали пользователи.

Ранее в пятницу Российский футбольный союз назначил на пост наставника сборной России по футболу тренера «Ростова» Валерия Карпина.

Контракт с 52-летним специалистом будет действовать до 31 декабря 2021 года – с возможностью дальнейшего продления соглашения. В течение ближайшего полугода тренер будет совмещать работу в сборной и «Ростове».

Валерий Карпин сменил на посту главного тренера сборной Станислава Черчесова. Он досрочно покинул должность после провала на «Евро-2020».

Футбол,Валерий Карпин,Станислав Черчесов,СБОРНАЯ РОССИИ,РФС,
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