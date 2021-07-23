Назначение нового тренера по футболу: Россияне не поверили в Карпина

Пользователи Сети не верят в нового тренера сборной России Валерия Карпина. В комментариях к новости о назначении Карпина пользователи «Рамблера» выразили уверенность, что российская сборная нуждается не только в новом тренере, но и новых игроках.
«Осталось самое малое – набрать игроков. А игроков-то и нет!», «Клоунада! Пока всю команду не поменяют на молодых и талантливых игроков, никакой тренер не поможет!», «Без обид, но будет то же самое, как и с предыдущими «тренерами». У нас нет лидеров и безоговорочных авторитетов в футбольной науке. А без них мы так и будем на задворках», - написали комментаторы.
Пользователи усомнились, что кандидатура тренера «Ростова», который будет совмещать руководство клубом и сборной, является верным решением.
«Карпин - это потеря денег и времени», «Я более чем уверен, что Украина снова выступит лучше России на следующем чемпионате мира», «Не, не потянет, будет Черчесов 2.0, в лучшем случае», «Зря он в это дело вляпался», - заявили болельщики.
При этом часть комментаторов сошлись во мнении, что за российской командой при Карпине будет интересно наблюдать.
«С Карпиным хоть прикольно чем-то)», «Очень интересно будет понаблюдать за нашей командой при Карпине)», - написали пользователи.
Ранее в пятницу Российский футбольный союз назначил на пост наставника сборной России по футболу тренера «Ростова» Валерия Карпина.
Контракт с 52-летним специалистом будет действовать до 31 декабря 2021 года – с возможностью дальнейшего продления соглашения. В течение ближайшего полугода тренер будет совмещать работу в сборной и «Ростове».
Валерий Карпин сменил на посту главного тренера сборной Станислава Черчесова. Он досрочно покинул должность после провала на «Евро-2020».