Назначение нового тренера по футболу: Россияне не поверили в Карпина

«Осталось самое малое – набрать игроков. А игроков-то и нет!», «Клоунада! Пока всю команду не поменяют на молодых и талантливых игроков, никакой тренер не поможет!», «Без обид, но будет то же самое, как и с предыдущими «тренерами». У нас нет лидеров и безоговорочных авторитетов в футбольной науке. А без них мы так и будем на задворках», - написали комментаторы.