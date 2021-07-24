700 тысяч евро составит зарплата команды Карпина

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин и его помощники заработают в сборной России в сумме 700 тысяч, передает РБК со ссылкой на источники.

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"Никаких торгов ни с одним из кандидатов не было. Они сами согласились на те условия, которые были предложены РФС. На весь штаб согласно контракту они заработают менее 700 тыс. на всех. При этом предусмотрены бонусы за достижение турнирных целей", - сказал источник.

Другой источник подтвердил, что в случае выхода сборной на чемпионат мира зарплата увеличится до суммы примерно в 1,3 млн. Отмечается, что в тренерский штаб войдут тренер по физподготовке Луис Мартинес, тренер-аналитик Джонатан Альба, Николай Писарев и тренер вратарей Виталий Кафанов. Контракт Карпина действует до 31 декабря. Он будет совмещать должности в "Ростове" и сборной.