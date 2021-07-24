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Олимпиада-2020

Стала известна зарплата Карпина и его помощников в сборной России

Газета.Ruиещё 4
25 минут назад

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин и его помощники заработают в сборной России в сумме 700 тысяч, передает РБК со ссылкой на источники.

700 тысяч евро составит зарплата команды Карпина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Никаких торгов ни с одним из кандидатов не было. Они сами согласились на те условия, которые были предложены РФС. На весь штаб согласно контракту они заработают менее 700 тыс. на всех. При этом предусмотрены бонусы за достижение турнирных целей", - сказал источник.

Другой источник подтвердил, что в случае выхода сборной на чемпионат мира зарплата увеличится до суммы примерно в 1,3 млн. Отмечается, что в тренерский штаб войдут тренер по физподготовке Луис Мартинес, тренер-аналитик Джонатан Альба, Николай Писарев и тренер вратарей Виталий Кафанов. Контракт Карпина действует до 31 декабря. Он будет совмещать должности в "Ростове" и сборной.

8 июля в отставку был отправлен Станислав Черчесов, который возглавил национальную команду в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, а также заняла четвертое место в группе на Евро-2020. Ранее сообщалось о том, что Карпин назначен на пост главного тренера сборной России по футболу.

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