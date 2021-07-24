Что известно о новом тренере сборной России по футболу

Новым тренером сборной России по футболу назначен Валерий Карпин. Контракт с 52-летним специалистом будет действовать до 31 декабря 2021 года – с возможностью дальнейшего продления.

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Валерий Карпин выступал за московский «Спартак», играл в испанской «примере», совмещал должности главного тренера и гендиректора красно-белых Чем еще знаменит новый наставник сборной России, расскажет «Рамблер».

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Валерий Карпин родился в эстонской Нарве 2 февраля 1962 года. С 8 лет стал ходить в Нарвскую футбольную школу, где его первым тренером стал Юрий Шаламов. Также в детстве играл в хоккей и в 12 лет входил в детскую сборную ЭССР.

В 1990 году Карпин стал игроком «Спартака». Поначалу его зарплата в клубе составляла 60 рублей – втрое меньше, чем он зарабатывал в воронежском «Факеле». В сезоне 1991 года Карпин стал одним из лидеров команды. В составе красно-белых футболист трижды становился чемпионом России.

После чемпионата мира в США 1994 года Карпин переехал играть в Испанию. Первым клубом Карпина стал баскский «Реал Сосьедад», затем он играл в «Валенсии», а в «Сельте» становился лучшим универсальным игроком чемпионата Испании 1998/99 по версии журнала «Don Balon».

В 2000 году Карпин в судебном порядке добился признания равноправия российских и испанских граждан в получении социального обеспечения, в том числе по нетрудоспособности.

В сборной России Валерий Карпин выступал с 1992 по 2003 годы, проведя 72 игры и забив 17 голов. Один из голов Карпина принес российской национальной команде историческую победу над Францией 5 июня 1999 года.

В 2008-2012 годах Карпин занимал должность генерального директора московского «Спартака», периодически возглавляя команду в качестве главного тренера. После расторжения контракта владелец команды Леонид Федун сказал о нем: «Валерий Карпин за время своего пребывания в «Спартаке» израсходовал больше 250 миллионов долларов на покупки, продав, если не ошибаюсь на 87. Вот и все, понимаете?».

В 2014 году Карпин стал главным тренером испанской «Мальорки», в 2015 году перешел в армавирский «Торпедо», а с 2017 года возглавляет «Ростов».

Валерий Карпин известен своей экспрессивностью. В мае 2021 года его дисквалифицировали на три матча чемпионата России из-за того, что он бросил бутылку в судью.

У Карпина, помимо гражданства России, есть также паспорта Эстонии и Испании. Эстонское гражданство он получил в 2003 году, чтобы не считаться легионером в странах Евросоюза.