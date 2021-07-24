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Олимпиада-2020

Спрогнозирована судьба Дзюбы в сборной после назначения Карпина

News.ruиещё 2
49 минут назад

Российский футбольный тренер Александр Григорян поделился своими мыслями по поводу участия Артёмы Дзюбы в играх за сборную России. По мнению наставника, назначенный на должность тренера сборной Валерий Карпин, скорее всего, в качестве ключевой схемы игры выберет 4-3-3. В таком случае место Дзюбы окажется под вопросом. Об этом пишет издание «ВсеПроСпорт».

Спрогнозирована судьба Дзюбы после прихода Карпина в сборную
Фото: ТАССТАСС

Мне кажется, что он не будет в вопросе с Дзюбой исходить из эмоций. Карпин понимает футбол. Он будет исходить только из того, нужен ли Дзюба ему в сборной как футболист. Это не тот тренер, который будет лидера российского чемпионата убирать, — сказал Григорян.

Он уверен, что Карпин будет использовать футболиста, который ему нужен тактически. При этом при схеме 4-3-3 Григорян не уверен, что Дзюбу позовут.

Ранее стало известно, что тренерский штаб Валерия Карпина в сборной России по футболу в сумме будет зарабатывать гораздо меньше Станислава Черчесова. Как сообщили РБК источники в РФС, по условиям контракта все сотрудники штаба, включая самого Карпина, будут получать меньше 700 тысяч евро.

Футбол,Александр Григорян,Валерий Карпин,Станислав Черчесов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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