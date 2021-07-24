Спрогнозирована судьба Дзюбы после прихода Карпина в сборную

Мне кажется, что он не будет в вопросе с Дзюбой исходить из эмоций. Карпин понимает футбол. Он будет исходить только из того, нужен ли Дзюба ему в сборной как футболист. Это не тот тренер, который будет лидера российского чемпионата убирать, — сказал Григорян.