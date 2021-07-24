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Олимпиада-2020

Россияне предложили разогнать сборную или поставить тренером Путина

Газета.Ru
34 минуты назад

Россияне предложили распустить сборную России по футболу или отдать ее под руководство президенту страны Владимиру Путину. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на исследование SuperJob. 14 процентов опрошенных россиян считают, что России следует перестать заниматься футболом на международном уровне и распустить национальную команду, так как новый тренер ничего не сможет изменить.

Россияне предложили разогнать сборную по футболу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Три процента опрошенных выдвинули свою кандидатуру на смену Черчесову. Два процента респондентов предложили вернуть на пост главного тренера сборной Станислава Черчесова или отдать управление командой президенту России Владимир Путину.

Также пост наставника национальной команды предложили отдать Рамзану Кадырову и Сергею Шойгу. Напомним, 23 июля Российский футбольный союз (РФС) объявил о подписании соглашения с наставником "Ростова" до 31 декабря 2021 года.

Карпин будет совмещать должности в "Ростове" и сборной. 8 июля в отставку был отправлен Станислав Черчесов, который возглавил национальную команду в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, а также заняла четвертое место в группе на Евро-2020.

Ранее блогер Василий Уткин прокомментировал назначение Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России по футболу.

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