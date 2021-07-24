Фанаты «ПСЖ» провели акцию против перехода Погба

Как сообщает Get French Football News в «Твиттере» со ссылкой на RMC, болельщики провели акцию против трансфера. Они вывесили рядом с домашним стадионом клуба — «Парк де Пренс» — баннер, на котором написали следующее: «Погба, тебе стоит послушать свою маму. Она не хочет, чтобы ты был здесь. Мы тоже!»