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Фанаты «ПСЖ» провели акцию против перехода Поля Погба

Чемпионат.com
1 час назад

Фанаты «Пари Сен-Жермен» не хотят видеть в команде полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

Фанаты «ПСЖ» провели акцию против перехода Погба
Фото: ReutersReuters

Как сообщает Get French Football News в «Твиттере» со ссылкой на RMC, болельщики провели акцию против трансфера. Они вывесили рядом с домашним стадионом клуба — «Парк де Пренс» — баннер, на котором написали следующее: «Погба, тебе стоит послушать свою маму. Она не хочет, чтобы ты был здесь. Мы тоже!»

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» рассчитывает приобрести Погба этим летом за 50 млн, что в два раза меньше суммы, за которую его покупал «Манчестер Юнайтед». Агент 28-летнего игрока Мино Райола обсуждал с парижанами условия контракта для своего клиента. В прошлом сезоне Погба провёл 26 матчей в английской Премьер-лиге, забил три гола и отдал три результативные передачи.

Футбол,Поль Погба,Манчестер Юнайтед,
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