«Надо уходить!»: Губерниев дал совет Карпину насчет сборной России

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев одобрительно отозвался о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России по футболу и дал ему совет на будущее. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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«Карпин - тренер футбольной сборной! Здорово! Карпину, удачи и лучи поддержки, но из «Ростова» надо уходить!», - считает Губерниев.

Он также охарактеризовал совмещение Карпиным тренерской работы на двух постах – в «Ростове» и в сборной страны, - как «странную историю». По его мнению, это решение подходит лишь для краткосрочной перспективы. Но уже после Нового года Губерниев прогнозирует для Карпина необходимость делать выбор между тренерством либо в «Ростове», либо в сборной. Решение РФС назначить Карпина главным тренером сборной России по футболу Губерниев связал с цейтнотом, в котором оказалось руководство Союза.

О назначении Валерия Карпина главным тренером сборной России по футболу стало известно 23 июля. Соответствующий контракт должен быть подписан 26 июля. Ожидается, что он будет действовать до 31 декабря 2021 года и подразумевает возможностью дальнейшего продления соглашения между Карпиным и Российским футбольным союзом (РФС).