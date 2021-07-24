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Олимпиада-2020

«Надо уходить!»: Губерниев дал совет Карпину насчет сборной России

Елена Прошина
1 час назад

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев одобрительно отозвался о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России по футболу и дал ему совет на будущее. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Надо уходить!»: Губерниев дал совет Карпину насчет сборной России
Фото: ТАССТАСС

«Карпин - тренер футбольной сборной! Здорово! Карпину, удачи и лучи поддержки, но из «Ростова» надо уходить!», - считает Губерниев.

Он также охарактеризовал совмещение Карпиным тренерской работы на двух постах – в «Ростове» и в сборной страны, - как «странную историю». По его мнению, это решение подходит лишь для краткосрочной перспективы. Но уже после Нового года Губерниев прогнозирует для Карпина необходимость делать выбор между тренерством либо в «Ростове», либо в сборной. Решение РФС назначить Карпина главным тренером сборной России по футболу Губерниев связал с цейтнотом, в котором оказалось руководство Союза.

О назначении Валерия Карпина главным тренером сборной России по футболу стало известно 23 июля. Соответствующий контракт должен быть подписан 26 июля. Ожидается, что он будет действовать до 31 декабря 2021 года и подразумевает возможностью дальнейшего продления соглашения между Карпиным и Российским футбольным союзом (РФС).

При этом в течении ближайших шести месяцев Карпин будет совмещать работу в сборной РФ и футбольном клубе «Ростов», с который он возглавляет в настоящее время.

Футбол,Дмитрий Губерниев,Валерий Карпин,СБОРНАЯ РОССИИ,РФС,
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