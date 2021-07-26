Дриусси покинул "Зенит"

Футболист выкупил свой контракт, который действовал до лета 2022 года, и получил статус свободного агента. Ожидается, что форвард перейдет в североамериканский клуб "Остин".

25-летний Дриусси выступал за "Зенит" с 2017 года. Всего он провел за клуб 138 матчей, забил 25 мячей и отдал 28 результативных передач. Трехкратный чемпион России, обладатель Кубка России, двукратный обладатель Суперкубка России. Ранее играл за "Ривер Плейт".