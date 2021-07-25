«Он — фашист»: Испанцы выступили против покупки украинского футболиста

Фанаты испанского футбольного клуба «Алькоркон» сорвали трансфер украинского игрока Романа Зозули, пишет «Спорт-Экспресс» со ссылкой на испанское СМИ.

Фото: ФК "Альбасете" ФК "Альбасете"

«Роман Зозуля — не патриот, он — фашист, который поддерживает батальон Азов, украинскую нацистскую военизированную группировку. Этому человеку нет места ни в клубе, ни в нашем городе», — приводит издание комментарии болельщиков клуба в соцсетях.

Они также напомнили, что украинец публиковал фотографии с нацистской символикой и поддерживал фашистские формирования в своей стране. Это несовместимо с ценностями терпимости и уважения, которые способствуют развитию спорта, считают испанские болельщики.

Из-за негативной реакции со стороны фанатского сообщества испанский клуб может отказаться от приобретения Зозуля. На данный момент переговоры по трансферу зашли в тупик, отмечает «СЭ».

До этого форвард выложил в соцсетях фотографию с шарфом, на котором изображен лидер украинских националистов Степан Бандера.