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«Он — фашист»: Испанцы выступили против покупки украинского футболиста

Ювелина Бернст
49 минут назад

Фанаты испанского футбольного клуба «Алькоркон» сорвали трансфер украинского игрока Романа Зозули, пишет «Спорт-Экспресс» со ссылкой на испанское СМИ.

«Он — фашист»: Испанцы выступили против покупки украинского футболиста
Фото: ФК "Альбасете"ФК "Альбасете"

«Роман Зозуля — не патриот, он — фашист, который поддерживает батальон Азов, украинскую нацистскую военизированную группировку. Этому человеку нет места ни в клубе, ни в нашем городе», — приводит издание комментарии болельщиков клуба в соцсетях.

Они также напомнили, что украинец публиковал фотографии с нацистской символикой и поддерживал фашистские формирования в своей стране. Это несовместимо с ценностями терпимости и уважения, которые способствуют развитию спорта, считают испанские болельщики.

Из-за негативной реакции со стороны фанатского сообщества испанский клуб может отказаться от приобретения Зозуля. На данный момент переговоры по трансферу зашли в тупик, отмечает «СЭ».

До этого форвард выложил в соцсетях фотографию с шарфом, на котором изображен лидер украинских националистов Степан Бандера.

В 2017 году Зозуля перешел в «Райо Вальекано» на правах аренды, но из-за недовольства фанатов ему пришлось покинуть клуб. В 2019 году матч между «Райо Вальекано» и «Альбасете» оказался сорван – фанаты «Райо» враждебно встретили украинца, называя его нацистом. Игроки «Альбасете» отказались выходить на поле после перерыва. Болельщики испанского футбольного клуба «Овьедо» также выступили против перехода в команду украинца.

Футбол,Роман Зозули,Степан Бандера,
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