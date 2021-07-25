«Он — фашист»: Испанцы выступили против покупки украинского футболиста

Фанаты испанского футбольного клуба «Алькоркон» сорвали трансфер украинского игрока Романа Зозули, пишет «Спорт-Экспресс» со ссылкой на испанское СМИ.
«Роман Зозуля — не патриот, он — фашист, который поддерживает батальон Азов, украинскую нацистскую военизированную группировку. Этому человеку нет места ни в клубе, ни в нашем городе», — приводит издание комментарии болельщиков клуба в соцсетях.
Они также напомнили, что украинец публиковал фотографии с нацистской символикой и поддерживал фашистские формирования в своей стране. Это несовместимо с ценностями терпимости и уважения, которые способствуют развитию спорта, считают испанские болельщики.
Из-за негативной реакции со стороны фанатского сообщества испанский клуб может отказаться от приобретения Зозуля. На данный момент переговоры по трансферу зашли в тупик, отмечает «СЭ».
До этого форвард выложил в соцсетях фотографию с шарфом, на котором изображен лидер украинских националистов Степан Бандера.
В 2017 году Зозуля перешел в «Райо Вальекано» на правах аренды, но из-за недовольства фанатов ему пришлось покинуть клуб. В 2019 году матч между «Райо Вальекано» и «Альбасете» оказался сорван – фанаты «Райо» враждебно встретили украинца, называя его нацистом. Игроки «Альбасете» отказались выходить на поле после перерыва. Болельщики испанского футбольного клуба «Овьедо» также выступили против перехода в команду украинца.