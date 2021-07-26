Российскому футболу указали его место

Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что лимит на игроков-легионеров в Тинькофф Российской премьер-лиге (РПЛ) стоит отменить. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: NEWS.ru NEWS.ru

Известный болельщик ЦСКА Сергей Иванов посетил матч первого тура против команды «Уфа», где армейцы победили со счётом 1:0. После игры спецпредставитель президента поговорил с прессой.

Я за отмену лимита. Также я за то, чтобы было больше матчей между топ-клубами по российским меркам, — заявил Иванов.

Он также сказал, что российский футбол — «совершенно другой мир и еврокубки чётко показывают, где мы находимся». По классификации FIFA Россия на 38 месте, напомнил Иванов, и «это и есть наше место».

Не надо надувать щёки и устраивать огромную кормушку вокруг футбола, — подчеркнул политик.

О необходимости реформирования лимита на легионеров РПЛ и формата проведения турнира заговорили после разгрома национальной команды на Евро-2020.