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Валерий Карпин: в «Ростов» вернусь в декабре, только если меня оттуда не уволят раньше

Чемпионат.comиещё 1
1 час назад

Новый главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил решение заключить контракт с РФС до 31 декабря 2021 года.

Валерий Карпин: в «Ростов» вернусь в декабре, только если меня оттуда не уволят раньше
Фото: ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»

«Короткий срок — потому что форс-мажор. Приходить на длинный контракт тренеру, который может не выйти, начинать с этого — неправильно. Поэтому мы нашли такой компромисс. А в «Ростов» я вернусь в декабре, только если меня оттуда не уволят раньше. Задачи подписать долгий контракт для меня не стояло. Вопрос семьи стоял для меня, это серьёзно. Помимо моего желания, был ещё вопрос с «Ростовом» и моей семьёй — весь груз и так был на плечах жены, а теперь — ещё больше. До декабря у них не будет ни мужа, ни папы. Но жена меня поддержала — это же не на всю жизнь. Со стороны семьи получил внимание и поддержку», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

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