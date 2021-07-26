Валерий Карпин: в «Ростов» вернусь в декабре, только если меня оттуда не уволят раньше

«Короткий срок — потому что форс-мажор. Приходить на длинный контракт тренеру, который может не выйти, начинать с этого — неправильно. Поэтому мы нашли такой компромисс. А в «Ростов» я вернусь в декабре, только если меня оттуда не уволят раньше. Задачи подписать долгий контракт для меня не стояло. Вопрос семьи стоял для меня, это серьёзно. Помимо моего желания, был ещё вопрос с «Ростовом» и моей семьёй — весь груз и так был на плечах жены, а теперь — ещё больше. До декабря у них не будет ни мужа, ни папы. Но жена меня поддержала — это же не на всю жизнь. Со стороны семьи получил внимание и поддержку», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.