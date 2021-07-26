Команды РПЛ впервые обошлись без ничьих в первом туре

Футболисты "Нижнего Новгорода" со счетом 1:0 победили "Сочи" в матче первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Нижний Новгород", ее могли посетить не более 500 болельщиков.

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Гол на 68-й минуте забил Игорь Горбунов, вышедший на замену несколькими секундами ранее.

Впервые в высшем дивизионе чемпионата России ни один матч первого тура не был сыгран вничью. В истории чемпионата СССР был один подобный случай - в весеннем первенстве 1936 года. Тогда в соревнованиях принимали участие шесть клубов.

"Нижний Новгород" провел первый официальный матч под руководством Александра Кержакова, специалист возглавил клуб 17 июня.

"Сочи" по итогам прошедшего сезона занял пятое место в РПЛ, завоевав право сыграть во втором раунде квалификации Лиги конференций. Ранее клуб ни разу не участвовал в еврокубках. Выступавший в минувшем сезоне в Олимп - Футбольной национальной лиге (ФНЛ) "Нижний Новгород" занял третье место и после решения бюро исполкома Российского футбольного союза об утверждении регламента переходных матчей получил прямую путевку в РПЛ