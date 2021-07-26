Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту
Олимпиада-2020

Впервые ни один матч первого тура чемпионата России по футболу не завершился вничью

ТАССиещё 21
1 час назад

Футболисты "Нижнего Новгорода" со счетом 1:0 победили "Сочи" в матче первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Нижний Новгород", ее могли посетить не более 500 болельщиков.

Команды РПЛ впервые обошлись без ничьих в первом туре
Фото: ТАССТАСС

Гол на 68-й минуте забил Игорь Горбунов, вышедший на замену несколькими секундами ранее.

Впервые в высшем дивизионе чемпионата России ни один матч первого тура не был сыгран вничью. В истории чемпионата СССР был один подобный случай - в весеннем первенстве 1936 года. Тогда в соревнованиях принимали участие шесть клубов.

"Нижний Новгород" провел первый официальный матч под руководством Александра Кержакова, специалист возглавил клуб 17 июня.

"Сочи" по итогам прошедшего сезона занял пятое место в РПЛ, завоевав право сыграть во втором раунде квалификации Лиги конференций. Ранее клуб ни разу не участвовал в еврокубках. Выступавший в минувшем сезоне в Олимп - Футбольной национальной лиге (ФНЛ) "Нижний Новгород" занял третье место и после решения бюро исполкома Российского футбольного союза об утверждении регламента переходных матчей получил прямую путевку в РПЛ

В следующем туре "Нижний Новгород" сыграет на выезде с екатеринбургским "Уралом" 1 августа. "Сочи" днем позже в гостях встретится с грозненским "Ахматом".

Футбол,Игорь Горбунов,Александр Кержаков,РФС,ФК "Урал",
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители