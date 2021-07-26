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Источник: «Зенит» возобновил переговоры с Джованни Симеоне

Советский спортиещё 8
1 час назад

Петербургский «Зенит» возобновил переговоры с «Кальяри» по переходу Джованни Симеоне, сына тренера «Атлетико» Диего Симеоне. Об этом сообщает итальянский журналист Николо Скира.

«Зенит» возобновил переговоры с Джованни Симеоне
Фото: ReutersReuters

По информации источника, итальянцы хотят получить за футболиста минимум десять миллионов евро.

В прошлом сезоне Серии А 26-летний аргентинец провел 33 матча, в которых забил шесть мячей и отдал две голевые передачи.

Напомним, что Симеоне перешел в «Кальяри» из «Фиорентины» в сентябре 2020 году за 15 млн евро. С тех пор он провел за команду 70 матчей, забил 18 мячей и отдал шесть результативных передач.

Футбол,Джованни Симеон,Зенит,
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