«Как тренер ничего не добился»: Лоза высказался о Карпине

«А тут еще он будет отчасти в сборной, надо отслеживать, иметь представление о всей премьер-лиге, о каждом игроке < >. Он как тренер ничего не добился. Он неплохо играл в футбол, но это не значит, что он будет хорошим тренером», - заявил музыкант.