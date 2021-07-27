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Олимпиада-2020

«Как тренер ничего не добился»: Лоза высказался о Карпине

Мария Иванова
17 минут назад

Музыкант Юрий Лоза заявил, что Валерий Карпин был неплохим футболистом, но это не гарантирует ему успехов на посту тренера сборной РФ. Об этом рассказал News.ru.

«Как тренер ничего не добился»: Лоза высказался о Карпине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

О назначении Карпина стало известно 23 июля. На посту главного наставника национальной команды он сменил Станислава Черчесова.

Контракт сборной с Карпиным продлится до 31 декабря 2021 года с возможностью продления. Сообщалось, что в ближайшие полгода он будет совмещать работу в сборной и «Ростове».

Крапин подчеркнул, что долгосрочным совмещение быть не может.

«Это был тяжелый выбор. Больше всего волнует психологическая усталость. Хватит ли эмоций на «Ростов» и сборную. < > После долгих раздумий пришел к выводу, что хватит», - заявил он.

Комментируя это, Лоза заявил, что у Карпина в своей команде «дел навалом».

«А тут еще он будет отчасти в сборной, надо отслеживать, иметь представление о всей премьер-лиге, о каждом игроке < >. Он как тренер ничего не добился. Он неплохо играл в футбол, но это не значит, что он будет хорошим тренером», - заявил музыкант.

По его мнению, тренировать сборную и быть тренером клуба - это «абсолютно разные профессии», так как в национальную команду сложно подобрать игроков «под себя».

Футбол,Юрий Лоза,Валерий Карпин,Станислав Черчесов,
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