«Как тренер ничего не добился»: Лоза высказался о Карпине

Музыкант Юрий Лоза заявил, что Валерий Карпин был неплохим футболистом, но это не гарантирует ему успехов на посту тренера сборной РФ. Об этом рассказал News.ru.
О назначении Карпина стало известно 23 июля. На посту главного наставника национальной команды он сменил Станислава Черчесова.
Контракт сборной с Карпиным продлится до 31 декабря 2021 года с возможностью продления. Сообщалось, что в ближайшие полгода он будет совмещать работу в сборной и «Ростове».
Крапин подчеркнул, что долгосрочным совмещение быть не может.
«Это был тяжелый выбор. Больше всего волнует психологическая усталость. Хватит ли эмоций на «Ростов» и сборную. < > После долгих раздумий пришел к выводу, что хватит», - заявил он.
Комментируя это, Лоза заявил, что у Карпина в своей команде «дел навалом».
«А тут еще он будет отчасти в сборной, надо отслеживать, иметь представление о всей премьер-лиге, о каждом игроке < >. Он как тренер ничего не добился. Он неплохо играл в футбол, но это не значит, что он будет хорошим тренером», - заявил музыкант.
По его мнению, тренировать сборную и быть тренером клуба - это «абсолютно разные профессии», так как в национальную команду сложно подобрать игроков «под себя».