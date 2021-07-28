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РФС пожизненно отстранил арбитра Шимарыгина от футбола

RT на русскомиещё 3
1 час назад

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) пожизненно отстранил от любой футбольной деятельности арбитра Александра Шимарыгина.

РФС пожизненно отстранил арбитра Шимарыгина от футбола
Фото: RT на русскомRT на русском

«В связи с допущенными арбитром Шимарыгиным Александром Николаевичем нарушениями ст. 101, 18 Регламента РФС по этике, а также ст. 24 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и в соответствии со ст. ст. 3, 4 Регламента РФС по этике применить к Шимарыгину Александру Николаевичу санкцию в виде запрета осуществлять любую связанную с футболом деятельность пожизненно», — говорится в тексте решения.

В прошлом сезоне Шимарыгин отработал 14 матчей в ФНЛ. Арбитр подозревается в большом количестве ставок в одной из букмекерских контор.

Ранее Писарев и Онопко подписали контракты с РФС, приступив к работе в сборной России.

Футбол,Александр Шимарыгин,СБОРНАЯ РОССИИ,РФС,
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