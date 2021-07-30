Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту
Олимпиада-2020

Экс-игрок "Спартака" раскритиковал РФС

Газета.Ruиещё 1
1 час назад

Бывший игрок московского "Спартака" Евгений Ловчев поделился мнением о том, что в Российской премьер-лиге (РПЛ) нужно сократить количество легионеров, передает Sport24.

Экс-игрок "Спартака": РФС не развивает российский футбол
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Нужно сокращать количество легионеров в РПЛ. Мы все помним, когда в "Анжи" играли звезды: Это'О, Роберто Карлос, Диарра. Уровень футбола в России не вырос и пользы не принесли. Надо давать шанс отечественным футболистам, а не платить большую зарплату легионерам. К сожалению, РФС не развивает российский футбол", - сказал Ловчев.

С сезона-2020/21 в РПЛ действует лимит, согласно которому в общей заявке может быть не более восьми легионеров. Дискуссии об изменении лимита начались после вылета сборной России с чемпионата Европы — 2020. Команда под руководством Станислава Черчесова заняла четвертое место в группе B и не смогла выйти в плей-офф турнира. Ранее бывший игрок петербургского "Зенита" Владислав Радимов поделился своими мыслями о лимите на легионеров.

Футбол,РПЛ,Евгений Ловчев,Владислав Радимов,Роберто Карлос,Станислав Черчесов,СБОРНАЯ РОССИИ,РФС,Зенит,Спартак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители