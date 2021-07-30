Экс-игрок "Спартака": РФС не развивает российский футбол

"Нужно сокращать количество легионеров в РПЛ. Мы все помним, когда в "Анжи" играли звезды: Это'О, Роберто Карлос , Диарра. Уровень футбола в России не вырос и пользы не принесли. Надо давать шанс отечественным футболистам, а не платить большую зарплату легионерам. К сожалению, РФС не развивает российский футбол", - сказал Ловчев.

С сезона-2020/21 в РПЛ действует лимит, согласно которому в общей заявке может быть не более восьми легионеров. Дискуссии об изменении лимита начались после вылета сборной России с чемпионата Европы — 2020. Команда под руководством Станислава Черчесова заняла четвертое место в группе B и не смогла выйти в плей-офф турнира. Ранее бывший игрок петербургского "Зенита" Владислав Радимов поделился своими мыслями о лимите на легионеров.