В Италии утверждают, что «Фиорентина» постарается избавиться от Александра.

В «Фиорентине» уже не скрывают разочарование Александром Кокориным. Новый главный тренер Винченцо Итальяно, видимо, не в таких близких отношениях с сыном Роберто Манчини и Фабио Капелло, поэтому может строить работу относительно непредвзято. И честно говорить о невысоких возможностях Александра.

После последнего контрольного матча с «Фолиньо» (11:0) тренер заявил об эффективности нападающего. Россиянин отыграл первый тайм, но вместо результативных ударов заработал пенальти и один раз пробил в перекладину.

«Кокорин мог забить 3-4 гола. Ему нужно задаться вопросом об эффективности, которой должен обладать нападающий. Полагаю, Александру нравится связывать игру, он заработал пенальти благодаря отличному движению. Сейчас ему удобнее действовать в 16 метрах от ворот», — сказал Итальяно.

При этом подчеркнул, что для места в стартовом составе этого явно недостаточно. И главное, тренер до сих пор рассчитывает на быстрый прогресс игрока.

Но давайте честно: выражение «быстрый прогресс» сейчас про кого угодно, но не про Кокорина. Он и без того раньше других прилетел во Флоренцию, тренировался, но это явно не помогло. По замечаниям итальянских журналистов, его функциональное состояние сильно уступает многим партнёрам. А с точки зрения конкуренции главный противник россиянина — Душан Влахович. 21-летний серб одновременно и главная звезда «Фиорентины».

Итальяно сразу обозначил свою позицию: он видит Кокорина только в центре атаки. И по сути сказал, что россиянин — дублёр: большую часть матчей проведёт на скамейке, иногда выйдет, чтобы серб отдохнул. Вряд ли такая перспектива возбуждает 30-летнего россиянина, у которого осталось пару сезонов на высоком уровне. Скорее всего, он захочет провести их на поле, а не на итальянской лавке. Поэтому не удивляет информация Calciomercato, что игрока предложили клубам из России и Турции.

Ещё зимой многие восхищались решением Кокорина: в 29 лет не побояться, потерять в деньгах и уехать из «Спартака» в неблагополучную «Фиорентину». Европейские амбиции, которые были давно, но раз за разом конфликтовали с огромными деньгами в России, наконец реализовались. Но теперь можно признать: в плане футбола этот переход — ошибка. Причём ошибки Кокорин совершает с того момента, когда отказался подписывать полноценный контракт с «Сочи». Там ему давали стабильную игровую практику, тренера, который в него верил, и хорошие перспективы. Именно там он мог полноценно вернуться и в футбол, и в сборную.

Но Кокорин ушёл в «Спартак». Первая ошибка. А дальше всё как по накатанной. Кому нынешний Кокорин сейчас пригодится? Вряд ли российским топам, если говорим чисто об игровых характеристиках. Если о внутренних связях, то его могут запихнуть на трёхлетний контракт куда угодно. То же самое о Турции — клубы может привлечь только хорошая реклама.