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«Зенит» нацелился на приобретение Андреа Белотти

Чемпионат.comиещё 12
1 час назад

Нападающий «Торино» и сборной Италии Андреа Белотти может перейти в «Зенит». Об этом сообщается на сайте итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

«Зенит» захотел купить Андреа Белотти
Фото: EPAEPA

По информации источника, петербуржцы уже начали контактировать с туринцами на предмет перехода форварда. Сине-бело-голубые расстались с Себастьяном Дриусси и готовится продать Сердара Азмуна, поэтому Белотти — выбор «Зенита» для усиления атаки.

Контракт Белотти истекает в июне 2022 года, «Торино» настаивает на его продлении. Клуб предлагает Андреа четырёхлетнее соглашение с зарплатой 4 млн в год, включая бонусы. Нападающий задумается над предложением, как только вернётся из отпуска.

Футбол,Себастьян Дриусси,Андреа Белотти,Зенит,
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