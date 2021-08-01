Экс-тренер "Спартака" хочет возглавить ЦСКА

"Россия навсегда останется в моем сердце. Я понял, как работает российский футбол – уверен, я бы принес пользу любому топ-клубу РПЛ. Хотел бы возглавить ЦСКА, но предложение пока не поступало. Жду, когда меня пригласят в армейский клуб. Не боюсь хейта со стороны болельщиков красно-белых, я же профессионал своего дела. "Спартак" занимает лишь малую часть в моем сердце. Мой тренерский ориентир – Россия", – приводит слова Рианчо Sport24.