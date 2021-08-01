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У Моуринью произошел конфликт с руководством "Ромы"

Soccer Newsиещё 1
42 минуты назад

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью поругался с руководством римского клуба, сообщает AS.

У Моуринью произошел конфликт с руководством "Ромы"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По сведениям источника, португальский специалист потребовал сохранить в составе защитника Алессандро Флоренци, но клуб хочет его продать. Впрочем, Моуринью пока что удалось добиться прибытия игрока на предсезонный сбор. Причиной желания руководство продать Флоренци является его зарплата, которая составляет четыре миллиона евро в год.

В прошлом сезоне 30-летний Флоренци выступал за ПСЖ на правах аренды, провел за клуб 36 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с "Ромой" действует до лета 2023 года.

Футбол,Алессандро Флоренци,
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