У Моуринью произошел конфликт с руководством "Ромы"

По сведениям источника, португальский специалист потребовал сохранить в составе защитника Алессандро Флоренци, но клуб хочет его продать. Впрочем, Моуринью пока что удалось добиться прибытия игрока на предсезонный сбор. Причиной желания руководство продать Флоренци является его зарплата, которая составляет четыре миллиона евро в год.