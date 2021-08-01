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«Зенит» одержал победу над «Ростовом» во втором туре РПЛ

Lenta.ru
1 час назад

Петербургский «Зенит» одержал победу над «Ростовом» во втором туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Зенит» одержал победу над «Ростовом» во втором туре РПЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Встреча прошла в Ростове и завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей. В составе сине-бело-голубых забили мячи полузащитник Александр Ерохин (дубль), нападающий Сердар Азмун и хавбек Вендел. У «Ростова» одиннадцатиметровый удар реализовал форвард Николай Комличенко, также отметился защитник Максим Осипенко.

«Зенит» одержал две победы в двух турах и лидирует в таблице РПЛ. «Ростов» дважды проиграл и находится на предпоследней, 15-й строчке российского чемпионата.

В следующем туре петербуржцы 7 августа дома примут «Краснодар». «Ростов» на выезде сыграет с подмосковными Химками 8 августа.

Футбол,Максим Осипенко,Николай Комличенко,Александр Ерохин,Зенит,
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