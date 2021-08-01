«Зенит» одержал победу над «Ростовом» во втором туре РПЛ

Петербургский «Зенит» одержал победу над «Ростовом» во втором туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Встреча прошла в Ростове и завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей. В составе сине-бело-голубых забили мячи полузащитник Александр Ерохин (дубль), нападающий Сердар Азмун и хавбек Вендел. У «Ростова» одиннадцатиметровый удар реализовал форвард Николай Комличенко, также отметился защитник Максим Осипенко.

«Зенит» одержал две победы в двух турах и лидирует в таблице РПЛ. «Ростов» дважды проиграл и находится на предпоследней, 15-й строчке российского чемпионата.