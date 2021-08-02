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Кейн настроен поскорее оформить трансфер в «Манчестер Сити»

Евро-футбол.Ру
1 час назад

Центрфорвард сборной Англии Гарри Кейн близок к уходу из лондонского «Тоттенхэма». По сообщениям Sunday Telegraph, звездный нападающий желает поскорее завершить переход в «Манчестер Сити». Игрок надеется перебраться в стан «горожан» на этой неделе.

Кейн настроен поскорее оформить трансфер в «МанСити»
Фото: ReutersReuters

Ранее СМИ сообщали, что 28-летний бомбардир получил выгодное предложение от чемпиона Англии. «Манчестер Сити» готов подписать с ним долгосрочный контракт с годовым окладом в размере 21 миллиона евро. Сумма трансфера оценивается в 187 миллионов евро.

Гарри выступает за лондонский коллектив с 2011 года. Действующее соглашение форварда со «шпорами» рассчитано до середины 2024 года.

Футбол,Гарри Кейн,
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