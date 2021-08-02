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Олимпиада-2020

36-летний Джорджо Кьеллини заключит контракт с «Ювентусом» до лета 2023 года

Чемпионат.com
1 час назад

Защитник Джорджо Кьеллини заключит новый контракт с «Ювентусом», сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в «Твиттере».

36-летний Кьеллини заключит контракт с «Ювентусом» до 2023 года
Фото: ReutersReuters

По информации источника, новое соглашение 36-летнего итальянского игрока с туринцами будет рассчитано до июня 2023 года. Отмечается, что Кьеллини рассчитывает выступить в составе сборной Италии на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

Напомним, прошлое соглашение Кьеллини с «Ювентусом» истекло 30 июня. Защитник стал самым возрастным капитаном в истории финалов чемпионата Европы, обойдя Джанлуиджи Буффона, который играл в финале с Испанией на Евро-2012. На Евро-2020 Джорджо провёл 5 игр, пропустив из-за травмы матчи со сборными Уэльса и Австрии. Для центрального защитника финальный матч стал 95-м за всю карьеру в составе национальной команды.

Футбол,Фабрицио Романо,Джанлуиджи Буффон,
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