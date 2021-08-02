36-летний Кьеллини заключит контракт с «Ювентусом» до 2023 года

Защитник Джорджо Кьеллини заключит новый контракт с «Ювентусом», сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в «Твиттере».

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По информации источника, новое соглашение 36-летнего итальянского игрока с туринцами будет рассчитано до июня 2023 года. Отмечается, что Кьеллини рассчитывает выступить в составе сборной Италии на чемпионате мира 2022 года в Катаре.